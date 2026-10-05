Imagen de un agente de la Guardia Civil y, en el círculo pixelado, el joven desparecido en Aguilar de Campoo. Archivo y Asociación SOSDesaparecidos

Hallan el cadáver del joven de 24 años que había desaparecido en Aguilar de Campoo

El cuerpo sin vida de un joven de 24 años desaparecido en Aguilar de Campoo (Palencia) ha sido hallado este lunes, 5 de octubre, en las inmediaciones del Cañón de la Horadada, después de que se activase durante la madrugada un dispositivo de búsqueda para dar con su paradero.

El joven había desaparecido junto a su vehículo en la localidad galletera esta pasada madrugada y rápidamente la Asociación SOSDesaparecidos compartió en sus redes sociales un cartel para tratar de solicitar la colaboración ciudadana para dar con su paradero.

Mientras tanto, la Guardia Civil de Palencia lideró, coordinó y dirigió el dispositivo de búsqueda que ha estado compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana, Seprona, Usecic y el helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, Pegaso, además del equipo Roca.

Finalmente, a eso de las 14:30 horas de este lunes el cadáver del joven ha sido localizado en las inmediaciones del Cañón de la Horadada, sin que los efectivos pudieran hacer nada por salvar su vida.