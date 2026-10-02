El portavoz nacional de Seguridad e Inmigración de la formación, Samuel Vázquez El ESPAÑOL

Vox alerta del aumento de la criminalidad como agresiones en Palencia y el Gobierno lo achaca a otro tipo de delitos

El aumento de la criminalidad registrado en Palencia durante el primer semestre del año ha enfrentado este viernes a Vox y Gobierno.

El portavoz nacional de Seguridad e Inmigración de la formación, Samuel Vázquez, ha visitado la ciudad para alertar sobre la evolución de determinados delitos.

Frente a sus advertencias, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, reconoció el incremento de las infracciones penales, aunque reclamó analizar las cifras con “seriedad” y “serenidad” y poner el foco en su composición.

Vázquez situó el incremento del 20,3% del índice de criminalidad como una señal de alerta y defendió la necesidad de actuar antes de que la situación pueda deteriorarse.

“Palencia es una de esas ciudades donde siempre ha merecido la pena vivir. Una ciudad tranquila, una ciudad segura. Y así queremos que siga siendo”, afirmó durante su intervención.

El portavoz de Vox sostuvo que el aumento debe analizarse más allá de los índices globales y puso como ejemplo la evolución de algunos delitos concretos.

Según los datos a los que hizo referencia, desde 2017 casi se han duplicado las agresiones sexuales a mujeres y las riñas tumultuarias con lesiones graves.

También señaló que en 2017 no se registraron homicidios intentados ni consumados, frente a los tres contabilizados el pasado año y los catorce del año anterior.

Vázquez defendió que estos datos deben compararse tomando como referencia periodos de gobierno y recurrió a los balances estadísticos del Ministerio del Interior de 2017 y 2025.

A su juicio, el índice global de criminalidad puede ofrecer una visión incompleta de la evolución de la seguridad, ya que, según explicó, una disminución de determinados delitos puede compensar numéricamente el incremento de otros de mayor gravedad.

El dirigente de Vox vinculó además su diagnóstico con la inmigración y advirtió de las consecuencias que, en su opinión, podría tener para una ciudad como Palencia un incremento de la llegada de inmigrantes. “En cinco o seis años los barrios ya no son nuestros barrios”, afirmó, al tiempo que aseguró que la provincia todavía mantiene niveles de seguridad elevados respecto a otros puntos de España.

Vázquez calificó Palencia como “un oasis de seguridad para lo que son otros puntos de España”, pero consideró que ya existen señales que, a su juicio, justifican la adopción de medidas preventivas.

“Nosotros queremos evitar lo que está por llegar si nadie le pone freno, porque queremos un mundo y un futuro mejor para nuestros hijos”, añadió.

El Gobierno admite el incremento, pero cuestiona su interpretación

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, reconoció que la criminalidad ha aumentado en la provincia, aunque cuestionó que la evolución pueda valorarse únicamente a partir del porcentaje global. “Efectivamente hay un aumento de la criminalidad, nadie va a negarlo”, afirmó, antes de reclamar que “detrás de los tantos por ciento hay que analizarles y hay que analizarles también con cifras”.

Según los datos ofrecidos por Sen, durante los seis primeros meses del año se registraron en la provincia 527 delitos más que en el mismo periodo de 2025. De ese incremento, 178 corresponden a ciberdelincuencia y 150 a hurtos, mientras que buena parte del resto se concentra, según explicó, en estafas informáticas.

El delegado del Gobierno incidió así en que el incremento no se distribuye de manera homogénea entre todas las tipologías delictivas y defendió la necesidad de contextualizar los datos. “Lo que no se puede hacer en ninguno de los casos es llevar unas cifras, un aumento de cifras sin un análisis detallado para generar un alarmismo en la población”, señaló.

Sen contrapuso esta interpretación a la de Vox y defendió que las administraciones deben abordar la evolución de la delincuencia “sin complacencia y sin alarmismo”.

En este sentido, destacó el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tanto en la prevención como en la investigación.

También puso el foco en la situación de las plantillas policiales. Según los datos trasladados por el Gobierno, las plantillas de los dos cuerpos de seguridad del Estado en la provincia se encuentran “prácticamente al 100 por ciento” de su dotación.

El delegado destacó además la evolución de los esclarecimientos y de los delitos de mayor gravedad. Según explicó, “ha mejorado de forma muy importante” el número de hechos esclarecidos y “han bajado también de forma muy importante los hechos más graves” relacionados con la criminalidad en la provincia.



