La vivienda, la movilidad, el arraigo y los servicios, ejes de la Diputación para impulsar la vida en la Montaña Palentina

El impulso de las condiciones de vida favorables para residir en la Montaña Palentina ha sido el objeto de debate este viernes, 2 de octubre, en el X Congreso de esMontañas, donde la presidenta de la Diputación de Palencia, ha reivindicado las políticas de la institución.

En este sentido, ha destacado el impulso de la vivienda, la movilidad, el arraigo, los servicios y las oportunidades para favorecer la vida en esta zona.

Armisén ha participado en la mesa 'Lo que hace posible quedarse. Estrategias frente al reto demográfico en territorios de montaña', que ha tenido lugar en Velilla del Río Carrión bajo el lema 'Pensar las montañas, construir el futuro'.

La también vicepresidenta de la Asociación esMontañas ha defendido la respuesta frente al reto demográfico que se está construyendo desde el territorio, con políticas que actúan sobre las condiciones específicas que necesitan las personas para quedarse, regresar o instalarse en el mundo rural.

Junto a Armisén ha estado el secretario general para el Reto Demográfico, Francés Boya, el director de la cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad de Unizar, Vicente Pinilla, y la doctora en Ciencias Políticas y de la Administración por la UBU, Marta Méndez.

Convertir casas en hogares

La vivienda es uno de los ejes de esta estrategia de la Diputación de Palencia. Por ello, Armisén ha destacado su apuesta por movilizar vivienda en el medio rural a través de HabitaLO Rural, junto a las líneas de apoyo dirigidas a rehabilitar inmuebles municipales, poner viviendas en alquiler y facilitar el acceso a los jóvenes.

"No podemos hablar de atraer o fijar población si una persona que quiere instalarse en un pueblo no encuentra una vivienda habitable, disponible y accesible", ha apuntado Armisén.

Para ello, ha explicado que están trabajando para aprovechar el patrimonio residencial que existe, rehabilitarlo y convertir viviendas infrautilizadas o disponibles en hogares.

El segundo eje lo marca la movilidad, sobre todo en los territorios de montaña por la distancia que hay entre municipios y la dispersión de los servicios. La institución provincial gestiona más de 1.000 kilómetros de carreteras provinciales y ha impulsado soluciones específicas para el transporte.

Destacan Dipucar, un proyecto piloto que se incorporó en Saldaña, y las tres líneas de autobús impulsadas por la Diputación en el norte de la provincia, que después se han integrado en el sistema BusCyL.

Armisén ha subrayado que estas iniciativas demuestran que "no se trata solo de conectar carreteras, sino que se trata de conectar personas con las oportunidades que necesitan".

La presidenta ha subrayado que la movilidad permite a los habitantes de los pueblos acceder a la educación, el empleo, la sanidad, los servicios y las actividades de su entorno, y constituye por tanto una herramienta de igualdad de oportunidades.

Arraigo

La estrategia de la Diputación incorpora también el Programa Arraigo, que ha permitido hasta ahora el asentamiento de 128 familias y 355 personas en la provincia.

El programa se ha reforzado y cuenta ahora con una estructura territorializada a través de los Grupos de Acción Local, con cuatro técnicos, uno vinculado a cada GAL, para acercar el acompañamiento a las necesidades y oportunidades de cada comarca.

La Montaña Palentina cuenta con su propio ámbito de actuación a través de su Grupo de Acción Local.

"No se trata solamente de atraer personas, sino de acompañarlas hasta que puedan echar raíces", ha explicado Armisén.

El programa facilita el contacto con vivienda, empleo, servicios, recursos del territorio y redes sociales y comunitarias, favoreciendo que la llegada se transforme en un verdadero proyecto de vida.

El cuarto eje de la estrategia es convertir los recursos que ya tiene la Montaña en oportunidades de futuro.

En este ámbito, la presidenta ha destacado el Plan de Sostenibilidad Turística de la Montaña Palentina, dotado con 4,31 millones de euros, que está permitiendo actuar sobre recursos vinculados al patrimonio natural, el románico, la minería, el paisaje y el turismo activo.

"La Montaña Palentina no tiene que inventarse recursos: los tiene", ha afirmado Armisén, quien ha defendido la necesidad de conservarlos, ponerlos en valor y conectarlos con empresas, emprendedores y empleo.

La Diputación está trabajando así para que el patrimonio natural y cultural no sea únicamente un elemento de identidad y conservación, sino también una fuente de actividad económica y oportunidades para quienes viven en el territorio.

La presidenta ha insistido en que el objetivo no es únicamente atraer visitantes, sino conseguir que la actividad generada por los recursos de la Montaña revierta también en sus habitantes, sus empresas y sus municipios.

En este sentido, ha resumido la actuación de la Diputación en una idea: "No estamos solamente evitando que la gente se vaya; estamos creando las condiciones para que quedarse, volver o venir sea una opción real".