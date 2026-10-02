Mañueco inaugura el nuevo auditorio de Baltanás: “Es un espacio fantástico que dará días de gloria”

Inauguración del Auditorio La Baranda en Baltanás (Palencia). Al acto acuden el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Muñeco; el presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez; el delegado del Gobierno, Nicanor Sen; y la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, entre otras autoridades Brágimo / ICAL .

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado en el acto de inauguración del Auditorio-Centro de Congresos ‘Labaranda’ de Baltanás, que se ubica en la Avenida Juan José Lucas.

“Es un acto muy bonito. Hay que estar muy orgullosos y satisfechos por un acto de estas características. Cuando uno participa en la inauguración de un auditorio de estas características, lo hace en un gran acontecimiento. Es un día histórico para Baltanás. Es un espacio fantástico que dará días de gloria a Baltanás y a la Comarca del Cerrato”, ha afirmado Mañueco.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha asegurado que es “un acierto unir el pasado y el futuro con la estructura original” y se ha mostrado convencido de que “rememorar el anterior uso tocará la fibra de muchas personas” señalando que “en los años 40 era un salón de baile y discoteca”.

“Se trata de un nuevo edificio que mira al futuro. Tiene las últimas novedades en eficiencia energética y funcionalidad y cuenta con un aforo para 450 butacas para celebrar todo tipo de actividades culturales, de teatro o representaciones artísticas”, ha añadido Alfonso Fernández Mañueco.

También ha animado a “celebrar ferias y congresos” o “cualquier evento que tenga cabida” en este nuevo espacio que será un centro que “ayudará a dinamizar Baltanás, la comarca y la vida cultural” siendo un “factor económico y social para la Comarca del Cerrato”.

Mañueco ha destacado la colaboración entre las administraciones para sacar adelante este auditorio que hoy ha inaugurado.

“En nombre de la Junta de Castilla y León, estamos comprometidos con el mundo local y rural. Municipios como Baltanás son el nervio esencial para estructurar la provincia de Palencia y la de Castilla y León”, ha añadido.

Presupuestos

El presidente de la Junta de Castilla y León ha afirmado que la provincia de Palencia, la legislatura pasada, “consiguió más fondos que nunca con la cooperación local” y ha hablado de presupuestos.

“De cara a los presupuestos, que aprobaremos en los próximos días, también habrá una importante mejora destinada a la colaboración, con ayuntamientos y con las diputaciones provinciales. Los ayuntamientos tienen que ganar capacidad económica y las diputaciones tener el apoyo de la Junta”, ha señalado.

También ha hablado del proyecto de la reforma del centro de salud en Baltanás mostrando su “compromiso” para que “sea una realidad lo antes posible”.

“Este nuevo auditorio es un punto de encuentro para vecinos de Baltanás y la Comarca del Cerrato tras décadas de historia. Está modernizado y con los últimos adelantos. Es un instrumento para promocionar Baltanás y la comarca”, ha asegurado Mañueco.

Todo antes de acabar con un “¡Viva Baltanás, Palencia, Castilla y León!” y con un “¡Viva España!”.