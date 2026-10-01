La Diputación de Palencia ayuda con 170.000 € a 124 jóvenes a comprar o reformar su vivienda en el medio rural

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado el pasado 28 de septiembre la resolución de ayudas dirigida a jóvenes de hasta 36 años para la compra, construcción, reforma o rehabilitación de vivienda en el ámbito rural.

Una convocatoria que llegará a un total de 124 beneficiarios por un importe que suma 169.999 euros, una cifra que supera la del presupuesto anterior y la de beneficiarios de las ayudas a quienes viven en el medio rural.

Cuenta con dos líneas de apoyo y se ha distribuido en 145.999 euros para compra de vivienda y 24.000 euros para rehabilitación, construcción o reforma, adaptándose a las necesidades reales de los jóvenes en los pueblos palentinos.

La mayoría de las ayudas, un total de 111, han sido para la compra de la primera vivienda, y oscilan entre los 500 y los 2.000 euros, mientras que las tres restantes, 13, se han destinado para la reforma o rehabilitación con ayudas de 2.000 euros.

El objetivo de esta línea de ayudas es contribuir a fijar población en el medio rural y fortalecer la igualdad de oportunidades, incentivando a los jóvenes a iniciar en los pueblos de la provincia su proyecto de vida y consolidando la estrategia provincial frente al reto demográfico.

Cabe recordar que desde 2015, la Diputación ha destinado 1.096.000 euros a este programa, beneficiando 969 jóvenes de los pueblos.