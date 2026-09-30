La Diputación de Palencia concede el Premio Mariano del Mazo a la periodista Ana Herrero

El jurado del Premio de Periodismo Mariano del Mazo, presidido por la diputada del Área de Cultura, Carolina Valbuena, ha fallado los galardones de su trigésima edición, concediendo el máximo reconocimiento al trabajo radiofónico de Ana María Herrero, titulado 'Los órganos ibéricos en Palencia. Sonidos que trascienden la historia'.

El reportaje, emitido en Onda Cero el 9 de diciembre de 2025, ha sido premiado con el galardón principal, dotado con 2.000 euros.

El certamen, promovido por la Diputación de Palencia, busca valorar el interés, la originalidad, el desarrollo del asunto, la calidad literaria y creativa, así como la innovación en el formato y las imágenes de las informaciones publicadas durante el año 2025.

En esta edición se han presentado un total de 29 trabajos: 14 en la modalidad de Prensa Escrita, siete en Fotografía, siete en Televisión y uno en Radio.

Accésits por modalidades

Asimismo, el jurado ha concedido los accésits correspondientes a las distintas categorías, dotados con 1.000 euros cada uno:

Prensa Escrita: Otorgado a Natalia Calle por el reportaje 'La granja de 400 vacas de leche que se ordeña desde una tablet', publicado en El Economista el 14 de marzo de 2025.

Fotografía: Para César Manso por su trabajo titulado 'Liberación de linces ibéricos en el Cerrato palentino', distribuido por la Agencia France-Presse (AFP) el 29 de abril de 2025 y publicado en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales.

Televisión: Concedido conjuntamente a Ignacio Blanco, Lucía Ferrer y Sergio Marín por el trabajo 'Farmacias rurales', emitido en La 8 Palencia Televisión el 18 de marzo de 2025.

Con motivo de esta trigésima edición, la presidenta del jurado y diputada de Cultura, Carolina Valbuena, ha expresado el agradecimiento institucional de la Diputación a todos los profesionales de los medios de comunicación que ejercen su labor dentro y fuera de la provincia, ofreciendo cada día una información veraz y de calidad a los palentinos.

Valbuena ha destacado que, tras tres décadas de trayectoria, el certamen sigue rindiendo homenaje al compromiso del colectivo periodístico y a la figura de Mariano del Mazo, un comunicador que llevó la profesión en lo más íntimo de su personalidad.

Composición del jurado

El jurado ha estado presidido por la diputada del Área de Cultura, Carolina Valbuena, y formado por destacados profesionales: Eduardo Álvarez, CEO de Puentia; José Luis Martín, adjunto a la dirección de informativos de Castilla y León Televisión.

Luis Miguel Torres, director de la agencia de noticias ICAL; los académicos numerarios de la Institución Tello Téllez de Meneses Rafael del Valle y Julián Alonso; y Rebeca González, responsable de Prensa de la Diputación de Palencia. Ha actuado como secretaria, con voz y sin voto, la secretaria general de la institución provincial, Virginia Losa.