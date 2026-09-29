Un pueblo de Palencia recupera una vivienda tradicional para convertirla en alojamiento rural gracias a 36.000 € de ayuda

La Diputación de Palencia ha apoyado con 36.000 euros, la puesta en marcha de Desóbriga, un nuevo alojamiento rural ubicado en Osorno e impulsado por la emprendedora Nuria Martín.

Ella ha apostado por recuperar una vivienda tradicional y convertirla en una nueva oportunidad de actividad económica en el medio rural.

La ayuda de 36.000 euros procede de la convocatoria de apoyo al tejido industrial de 2025, que finalmente destinó 2,17 millones de euros a 103 empresas y autónomos de la provincia, reforzando su dotación a través del Plan +10.

En el año 2026, la convocatoria de ayudas alcanza el millón y medio de euros.

El proyecto plantea una experiencia vinculada al territorio, a la agricultura y a la identidad de Tierra de Campos, poniendo en valor tanto el patrimonio arquitectónico de la vivienda como el entorno y los productos de la tierra.

Durante la inauguración, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha destacado el valor de iniciativas como esta, que demuestran que los pueblos también son espacios para emprender, invertir y generar nuevas oportunidades y ha subrayado especialmente el papel de las mujeres que deciden poner en marcha proyectos empresariales en el medio rural.

La puesta en marcha de Desóbriga coincide además con un buen comportamiento del turismo rural en la provincia.

Entre enero y agosto, Palencia ha registrado la mayor estancia media de Castilla y León, con 2,14 noches por viajero. En agosto, la estancia media alcanzó las 2,71 noches, con una ocupación del 42,47 %, por encima de la media regional.

Estos datos reflejan la capacidad de Palencia para atraer visitantes y conseguir que permanezcan más tiempo en el territorio, generando actividad económica también en los municipios rurales.