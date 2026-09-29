El vehículo impactó contra la luna de la sala de espera, que se encontraba vacía en el momento del suceso, y causó importantes daños materiales Brágimo

Un camión se empotra contra la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Palencia

Un camión se ha empotrado esta mañana contra la fachada de la sede de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Palencia.

Concretamente la sede situada en la calle General Amor de la capital palentina. Ha provocado daños materiales tanto en el inmueble como en el propio camión, según recoge Ical.

El golpe se ha producido contra la luna de la zona de la sala de espera de la asociación. Por suerte se encontraba vacía en ese momento y no ha habido que lamentar heridos.

Eso sí, la fachada de la sede de la asociación como el camión sufrieron daños materiales.

El vehículo está vinculado a una obra que se desarrolla actualmente en la misma calle.