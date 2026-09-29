Un 'árbol' de marihuana en Carrión de los Condes: incautada una colosal planta de 2,20 metros oculta en un solar

Un hallazgo que parecía más propio de una selva tropical que del paisaje urbano de la comarca de Tierra de Campos. La Guardia Civil de Palencia ha intervenido en un solar de la localidad de Carrión de los Condes una descomunal planta de marihuana que alcanzaba una altura de 2,20 metros y desplegaba un diámetro de casi dos metros.

Tras su corte y pesado oficial, el ejemplar arrojó un peso récord en la zona de más de 10,6 kilos.

La intervención de los agentes del instituto armado se desencadenó tras detectar la llamativa presencia del monumental arbusto de cannabis sativa, que sobresalía de forma evidente en la propiedad deshabitada y despertaba el recelo por su fuerte aroma y sus dimensiones fuera de lo común.

Imágenes del cannabis incautado por las autoridades. Guardia Civil.

Sorprendidos por el tamaño exagerado del vegetal —que medía exactamente 1,80 metros de ancho—, los efectivos procedieron a su incautación para evitar su cosecha, procesado y posterior distribución en el mercado ilícito.

Tras completar las diligencias policiales y proceder al desmantelamiento de la planta, los restos vegetales de la aparatosa incautación han sido remitidos e ingresados en las dependencias de la Subdelegación del Gobierno en Palencia para su análisis técnico y posterior destrucción.