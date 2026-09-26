El 41 Día de la Provincia convierte este sábado a la localidad terracampina en punto de encuentro de los pueblos palentinos con sus pendones, danzantes, música tradicional y el patrimonio de Campos del Renacimiento como protagonistas. Brágimo. ICAL.

Orgullo y tradición palentina: los pendones marcan el paso del 41º Día de la Provincia en Fuentes de Nava

La localidad de Fuentes de Nava se ha convertido este sábado en el epicentro festivo de Palencia al acoger la jornada popular de la 41ª edición del Día de la Provincia.

La cita, organizada por la Diputación Provincial de Palencia, rinde un homenaje especial al Museo Territorial Campos del Renacimiento en el quinto aniversario de su creación.

Tras el acto institucional de reconocimiento a los alcaldes y a los 50 años del coso taurino celebrado la tarde de este viernes en la Plaza de Toros de la capital, el municipio de la Tierra de Campos ha tomado el testigo como punto de convivencia de vecinos llegados de todos los rincones de la provincia y de las Casas de Palencia gracias a los autobuses gratuitos habilitados por la institución provincial.

El 41 Día de la Provincia convierte este sábado a la localidad terracampina en punto de encuentro de los pueblos palentinos con sus pendones, danzantes, música tradicional y el patrimonio de Campos del Renacimiento como protagonistas, al fondo iglesia de San Pedro. Brágimo. ICAL.

La jornada matutina ha arrancado pasadas las 11:00 horas con el colorido desfile de los Pendones Concejiles a cargo de la Asociación Provincial 'Palencia Tierra de Pendones', acompañados por los Danzantes de Fuentes de Nava y los Dulzaineros de Campos.

Tras la recepción de autoridades por parte de la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, y el alcalde de la localidad, Carlos Gutiérrez, ha quedado inaugurada en la Plaza de María Rodríguez la Muestra de Alimentos de Palencia, que ha dado paso al concierto vermú del grupo 'Sabor a Miel' antes de la multitudinaria comida popular celebrada a lo largo del mediodía en la Avenida del General Castro Girona.

A estas horas de la tarde, la festividad encara su bloque principal de actividades culturales y lúdicas.

A la actuación infantil de 'Magiados. Kaskabel & Crispín' en la Plaza Calvo Sotelo le toma el relevo la música de raíz con el concierto del grupo palentino 'Yedra', mientras que para las 18:30 horas está programado el espectáculo internacional a cargo del 'Mariachi Hispanoamérica'.

El 41 Día de la Provincia convierte este sábado a la localidad terracampina en punto de encuentro de los pueblos palentinos con sus pendones, danzantes, música tradicional y el patrimonio de Campos del Renacimiento como protagonistas. Brágimo. ICAL.

El programa se extenderá hasta la noche con el cierre festivo que ofrecerá la Orquesta Dakar a partir de las 20:30 horas en el centro del municipio, posterior a la salida de los autobuses de regreso prevista a las 20:00 horas.

De forma paralela durante todo el día, el rico patrimonio de Fuentes de Nava ejerce como reclamo principal con la jornada de puertas abiertas en la iglesia de Santa María —sede del Museo Campos del Renacimiento que reúne más de 300 bienes artísticos de autores como Pedro y Alonso Berruguete o Juan de Juni—, donde se desarrollan pases de visitas teatralizadas, talleres infantiles y atracciones en la Pequeferia ubicada en la Plaza Calvo Sotelo.