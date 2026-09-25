Pueblos tocayos de Palencia, España, Portugal, Francia e Italia crean la Vía Cerverina: "Un proyecto a muy largo plazo"

Lo que comparten son "cosas muy sencillas", pero están "presentes todo el tiempo". Es ese sentimiento común lo que ha llevado a las localidades de España, Italia, Francia y Portugal que llevan Cervera en su nombre a impulsar un proyecto conjunto que busca unir todos estos municipios bajo un proyecto con el que retroalimentarse.

En total son 15 las participantes y entre ellas está Cervera de Pisuerga (Palencia). Todos estos pueblos tocayos han creado lo que se ha llamado Vía Cerverina, un proyecto pensado "a muy largo plazo" que se traduzca en un movimiento común para conectar poblaciones y dinamizar la economía de las localidades a través del turismo.

El alcalde de Cervera de Pisuerga, Jorge Ibáñez, explica que el proyecto comenzó hace aproximadamente un año, cuando la Cervera de Lleida comenzó los preparativos de los actos de conmemoración por sus 1.000 años de historia.

Reunión de las localidades que llevan Cervera en su nombre. Ayto Cervera de Pisuerga

"Han sido los promotores originales de la idea. Hemos visto la opción de tener una comunicación entre todos esos pueblos que comparten cosas muy sencillas, pero que están presentes todo el tiempo", apunta el primer edil palentino.

Entre ellos, por supuesto, es esa unión terminológica que proviene del latín en el nombre de todos ellos. Cervera, de ciervo, une a todas estas localidades como puntos donde estos animales han creado comunidades a lo largo de los siglos.

También muchos de ellos comparten la figura del ciervo en sus escudos. "Dos distintivos que hacen pueblo y que compartíamos entre todos", precisa Ibáñez.

Los primeros encuentros les sirvieron para comprobar que hay "más puntos de unidad" entre todas las localidades, independientemente de su ubicación geográfica. "Ninguna Cervera es excesivamente grande y todos tenemos distintas carencias y necesidades", reconoce.

Llegaron a la conclusión de que juntarse podría permitirles "paliar en cierta medida esas necesidades" y así fue como nació la Vía Cerverina. La naturaleza propia del proyecto es "mantener un contacto entre todos", pero explora diversas iniciativas para que pueda llegar a más gente.

Como punto de partida se ha acordado mantener una reunión anual, cada año en una de las localidades que lleva el Cervera en su nombre. Este mismo año, además, constituirán la Vía Cerverina como asociación para disponer del estatus jurídico que les permita acceder a cotas más altas.

"Será el primer paso que demos, donde nos unamos todos estos pueblos de cuatro países y que nos va a permitir defender a nivel europeo que podamos optar a fondos de la Comunidad Económica Europea (CEE), para que ese apoyo sea el revulsivo y todo esto siga hacia delante", explica el regidor.

Paralelamente, además, se van a crear una especie de credenciales, al estilo del Camino de Santiago, en el que los interesados podrán acreditar que han ido visitando las distintas localidades con el nombre de Cervera a lo largo de Europa.

La iniciativa pretende atraer el turismo, generando riqueza y puestos de trabajo, pero para que esa unión institucional que ya existe entre las Cervera, también se extienda a los habitantes oriundos de cada una de ellas.

"Cada una de las localidades está en territorios muy diferentes y todas ellas tienen mucho que ofrecer de cara a una visita. La idea es que alguien que nace en un Cervera pueda ir recorriéndolas todas, para poner en contacto a la población de todas ellas", zanja Jorge Ibáñez.