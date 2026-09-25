Armisén pide un nuevo marco de financiación local y envía un mensaje por Ceuta: “La política tiene que ser útil”

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha sido clara en la tarde de este viernes, 25 de septiembre, en su intervención durante la celebración del XLI Día de la Provincia.

“Es una fecha para festejar la identidad de nuestros pueblos, como una Palencia viva y en constante evolución”, ha señalado en su discurso, afirmando que la Plaza de Toros se convierte en “la plaza de todos”, que es donde se ha celebrado el acto.

Todo con la presencia de alcaldes, concejales, autoridades y empleados públicos, los que, según la presidenta, aúnan “vocación, dedicación y la confianza de los vecinos para seguir construyendo el mañana de nuestros pueblos”.

Armisén ha asegurado que “estamos dando mejores respuestas a las demandas del medio rural del siglo XXI” y que “con valentía y ambición” se han enfrentado “a cada reto” porque gobernar es “pisar el terreno, mirar de frente a las dificultades y tener el coraje de convertir cada dificultad en oportunidad”.

Ha añadido que “no es fruto del azar” y que es “una visión de provincia” ya que, ha defendido, “están ejecutando un proyecto provincial, elaborado con la participación de todos, desde la escucha continua y articulado a través de una Agenda Rural aprobada por todos los grupos”.

Balance

“Ahora, este último tramo de los mandatos municipales es el momento de un balance en el que hablen los hechos. Ante el desafío demográfico, desde principios de 2023, hemos sumado 2.868 habitantes. Por primera vez en muchas legislaturas, acabaremos con más palentinos de los que comenzamos”, ha defendido.

“Conocemos Palencia y su diversidad. Por eso, la Diputación es garante del principio de solidaridad, algo que implica atender las particularidades de todo el territorio”, ha explicado la presidenta de la Diputación.

Ha defendido los cuatro Planes de Sostenibilidad Turística, con los que han movilizado más de 10 millones de euros para potenciar la Montaña Palentina, el Camino de Santiago, el Canal de Castilla y el Enoturismo del Cerrato.

O esa apuesta por Tierra de Campos, con un Programa Territorial, de la mano de la Junta de Castilla y León, en el que realizan una importante aportación económica para lograr la industrialización de toda una comarca.

“Diferentes políticas en distintas áreas para garantizar la igualdad de oportunidades. Ejecutamos nuestra propia versión del lema de la Unión Europea, “unida en la diversidad”. Precisamente, habiendo captado una cifra récord de Fondos Europeos, con casi 27 millones de euros para crear un espacio en el que cada municipio aporte lo mejor de sí mismo”, ha añadido.

Vivienda y más mejoras

“Con la vivienda como principal necesidad de los españoles, en mayo de 2024 creamos el “HabitaLO Rural”, en el que hemos comprometido más de 9 millones de euros para movilizar el parque residencial desde la confianza. Con incentivos para la puesta en alquiler de la vivienda privada, para la compra por parte de jóvenes”, ha señalado.

También detectaron, ha apuntado, “la necesidad de impulsar la movilidad: desde la creación de las líneas de autobús hace 8 años, ahora hablamos del concepto de “DipuCar”, para que los habitantes de cualquier núcleo de población puedan desplazarse y acceder a los servicios de su zona con un precio subvencionado”.

“Hoy destaco la mejora del Servicio de Extinción de Incendios, con dos nuevos parques en servicio, y un tercero en camino; con una plantilla que pronto alcanzará los 54 bomberos profesionales, y una inversión de cerca de 8 millones de euros”, ha afirmado.

También se ha referido al incremento, en un “30% de media” la cantidad fija de los Planes Provinciales para los 128 municipios más pequeños, sin tener en cuenta su número de habitantes. “Todos los Ayuntamientos reciben más recursos y movilizamos más de 10 millones de euros al año en la última convocatoria”, ha apuntado.

Una provincia de “grandes historias”

“Pero, por encima de las grandes cifras, queremos ser la provincia de las grandes historias. Ponemos estos recursos al servicio de los palentinos y de sus aspiraciones. Un reto común es impulsar la actividad económica en cada una de nuestras zonas”, ha explicado la presidenta.

Por eso han comenzado con la nueva Estrategia de Atracción de Inversiones, que se suma a los 6 millones de euros en ayudas económicas que incluyen las convocatorias.

Cada una de ellas beneficia a un emprendedor, a un autónomo… todo ello, sin olvidar al sector primario, al que este año “dedicamos 4 millones de euros. Sólo con ellos, con esa actividad económica que es sinónimo de vida, podemos hablar de futuro”.

Un nuevo marco de financiación local

“Necesitamos un nuevo marco de financiación local que responda la realidad; o que vea la luz el Estatuto Básico del Pequeño Municipio tras años de retraso. Basta con escuchar a la FEMP, que se ha pronunciado con la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico, en la que participó nuestra vicepresidenta primera, María José de la Fuente”, ha explicado Armisén.

“Es esencial que la política sea útil, que resuelva los problemas”, ha señalado asegurando que “no podemos consentir que los proyectos industriales o las nuevas promociones de vivienda estén paralizados simplemente porque el sistema eléctrico esté saturado, o por falta de conectividad”.

“Necesitamos nuevas infraestructuras y vamos a exigirlas ante los que tienen competencias para ejecutarlas. Desde la lealtad y la responsabilidad. Porque la pervivencia de nuestro modelo de convivencia depende de que protejamos las instituciones de las que nos hemos dotado”, ha explicado Ángeles Armisén.

Ha añadido que “levantaremos la voz frente a los que las atacan por acción u omisión” y ha enviado toda la solidaridad del pueblo palentino a Ceuta.

“Hace 57 días, la normalidad fue quebrantada con una invasión equivalente al aforo completo de ocho Plazas de Toros como las que nos encontramos. Los derechos los ganamos o los perdemos como sociedad. Nuestra convivencia, nuestras instituciones y nuestro modelo de Estado no serán plenos mientras Ceuta no recupere su normalidad”, ha señalado.

Armisén ha terminado señalando que “es un honor celebrar este Día de la Provincia. Mi deber es trabajar para estar a la altura de la confianza de los palentinos. Pido que cumpláis todos con el vuestro. Prestigiar la vida política como sinónimo de servicio a los ciudadanos está en nuestras manos. Palencia es y seguirá siendo un ejemplo. ¡Viva Palencia! ¡Viva España!”.