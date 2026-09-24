Imagen del Pleno de septiembre en la Diputación de Palencia. Cedida

La Diputación de Palencia prepara el Presupuesto de 2027 pese a la incertidumbre sobre la financiación estatal

La Diputación de Palencia ya ha empezado a poner cifras al Presupuesto de 2027, aunque todavía hay una incógnita importante por despejar: cuánto dinero llegará de la Administración del Estado.

La falta de unos Presupuestos Generales del Estado aprobados mantiene en el aire una parte de los recursos con los que contará la institución provincial el próximo ejercicio.

El pleno de la Diputación conoció este jueves las líneas fundamentales del próximo presupuesto, un documento que la institución ha remitido al Ministerio de Hacienda y que forma parte de los trámites obligatorios para preparar las cuentas.

Se trata, eso sí, de una primera estimación que podrá modificarse cuando se conozcan con mayor precisión las aportaciones estatales.

La Diputación ha optado por avanzar en la elaboración de sus cuentas pese a la incertidumbre.

La ausencia de un marco presupuestario estatal definido para 2027 dificulta saber todavía cuánto recibirá la institución a través de las entregas a cuenta y de otros recursos procedentes del Estado.

La situación no es nueva. La falta de unos Presupuestos Generales del Estado se prolonga desde hace casi cuatro años y también condiciona la planificación económica de las administraciones locales.

En el caso de las diputaciones, conocer con antelación los ingresos procedentes del Estado resulta clave para cerrar sus propias cuentas.

Con este escenario, el equipo de Gobierno provincial defiende la necesidad de continuar con la planificación y cumplir los plazos establecidos. La intención es que el Presupuesto de 2027 pueda quedar aprobado y entrar en vigor el próximo 1 de enero, como ya ha ocurrido en ejercicios anteriores.

Polémica por el sistema de recaudación

El pleno también abordó una propuesta del PSOE para modificar el sistema de recaudación de la Diputación.

El equipo de Gobierno mantiene, sin embargo, el modelo actual al considerar que resulta más favorable para la mayoría de los ayuntamientos de la provincia.

La institución provincial adelanta a los municipios hasta ocho ingresos procedentes de la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

En total, esos anticipos superan los 12 millones de euros y comienzan a realizarse desde el 1 de agosto, antes de que se produzcan los cobros del impuesto.

La Diputación sostiene que este sistema permite a los ayuntamientos conocer de antemano cuándo recibirán los ingresos y disponer así de una mayor capacidad para planificar sus cuentas. También defiende que facilita la estabilidad económica de los municipios al garantizar un calendario de pagos.