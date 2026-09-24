Imagen del camión que ha tenido el accidente y donde han muerto dos personas. Guardia Civil

Fallecen un operario de grúa y el conductor de un camión en un terrible accidente en la A-67 en Aguilar de Campoo

Dos personas han fallecido esta tarde de jueves como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 111 de la A-67, en sentido Santander, a la altura de Aguilar de Campoo (Palencia).

Se trata de un operario de una grúa de unos 50 años que se encontraba realizando labores de retirada de otro vehículo en la vía y del conductor del camión, que volcó y alcanzó al trabajador.

Según informaron a este medio fuentes de la subdelegación del Gobierno en Palencia, el conductor del camión quedó atrapado en el interior del vehículo y falleció tras ser excarcelado por los servicios de emergencia.

El siniestro mantiene cortados los dos carriles de la autovía en sentido Santander, por lo que la circulación está siendo desviada hacia la N-611 a través de la salida 109.

Así ha quedado la grúa. GC

Además, los servicios de emergencia están procediendo a redirigir hacia esa misma salida a los vehículos que habían quedado embolsados entre los puntos kilométricos 109 y 111 debido al corte de la autovía. En el lugar trabajan patrullas de Tráfico y Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, junto con los servicios sanitarios y otros efectivos de emergencia.

En el lugar trabajan patrullas de Tráfico y Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, junto con los servicios sanitarios y otros efectivos de emergencia.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió varias llamadas a partir de las 18:04 horas que avisaban de un accidente en el kilómetro 110 de la autovía A-67, sentido Santander, en Aguilar de Campoo (Palencia).

Los alertantes explicaron que un camión había atropellado al trabajador de una grúa, que atendía a una moto, y que había quedado herido de gravedad tendido en la calzada.

Además comunicó uno de los alertantes que el conductor del camión precisa ser excarcelado. Además, confirman que el camión se encuentra volcado y atravesado por lo que quedaba cortada la circulación completamente sentido Santander.

El 1-1-2 dio aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que envían una ambulancia soporte vital básico (SVB) y personal sanitario del Punto de Atención Continuada (PAC) de Aguilar de Campoo, y un helicóptero medicalizado (HEMS).

Además, acudieron los Bomberos de Reinosa por proximidad para colaborar en el siniestro.