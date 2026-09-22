Rescatan a una niña atrapada en un BMW de alta gama en Palencia tras dejarse la madre las llaves dentro del coche

Efectivos del parque de bomberos de Palencia tuvieron que actuar este pasado lunes, 21 de septiembre, para rescatar a una menor que se había quedado atrapada en el interior de un vehículo de alta gama de la marca BMW.

Los hechos, según han confirmado fuentes de los bomberos a este periódico, sucedieron sobre las 18:30 horas, en la confluencia de avenida Santiago Amón con la calle de los Tintes.

Fue la madre la que llamó a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León solicitando auxilio para su hija de un año, según la agencia Ical, después de dejarse las llaves en el interior del turismo y que este se bloqueara.

Los bomberos estuvieron trabajando sobre la puerta del vehículo durante unos minutos, con herramientas especiales para estos casos, pero ante la posibilidad de abrir la puerta por las características del turismo tomaron la decisión de romper una de las ventanillas.

En concreto, fracturaron una de las ventanillas más pequeñas, con el objetivo de evitar los menores daños posibles, según han relatado fuentes del parque, procediendo después a la apertura de la puerta para auxiliar a la menor.

El aumento de las temperaturas por el ocaso de la tarde, que a su vez elevaron la sensación térmica en el interior del coche, propiciaron la toma de esta decisión.

Finalmente, la niña fue rescatada en buen estado de salud tras este susto que ha acabado, afortunadamente, con un final feliz. Desde el cuerpo de bomberos recomiendan siempre estar al tanto de los menores así como de las llaves del vehículo para evitar que se repitan este tipo de situaciones que son "más habituales" de lo que podría pensarse.