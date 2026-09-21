El pueblo de Palencia que acogerá su día de la Provincia el 25 y 26 de septiembre: comida popular, hinchables y orquesta

Fuentes de Nava tomará el relevo este año como epicentro de la celebración del Día de la Provincia de Palencia, una cita que alcanza su 41 edición y que se celebrará los próximos 25 y 26 de septiembre con el arte renacentista de Tierra de Campos como hilo conductor.

La localidad terracampina será la protagonista de la jornada popular del sábado 26, en representación de los cuatro municipios que integran el Museo Territorial Campos del Renacimiento: Becerril de Campos, Cisneros, Fuentes de Nava y Paredes de Nava.

Su iglesia de Santa María, uno de los grandes exponentes del patrimonio sacro renacentista palentino, será además uno de los principales escenarios de las actividades programadas.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, presentó este lunes el programa junto a los diputados de Cultura, Carolina Valbuena, y Desarrollo Socioeconómico y Turismo, Francisco Pérez, y el alcalde de Fuentes de Nava, Carlos Gutiérrez.

La institución provincial mantiene así el formato de las últimas ediciones, con dos jornadas diferenciadas. El viernes 25 estará reservado al encuentro institucional de alcaldes, mientras que el sábado 26 Fuentes de Nava acogerá una programación abierta a vecinos y visitantes de toda la provincia.

El primero de los actos tendrá lugar el viernes 25 de septiembre, a partir de las 19.30 horas, en la Plaza de Toros de Palencia.

Allí se reunirán los alcaldes de la provincia en un encuentro destinado al intercambio de experiencias y a la convivencia.

La jornada servirá también para reconocer los 50 años transcurridos desde la inauguración del coso palentino, así como a los alcaldes que hayan cumplido cuatro mandatos y que no hayan recibido anteriormente este reconocimiento.

El protagonismo se trasladará al día siguiente a Tierra de Campos. Fuentes de Nava será el punto de encuentro de vecinos procedentes de distintos municipios palentinos y de las Casas de Palencia para una jornada que combinará patrimonio, música, gastronomía y actividades familiares.

Pendones, música y gastronomía

Los actos arrancarán a las 11.00 horas con el desfile de Pendones Concejiles, organizado por la Asociación Provincial 'Palencia Tierra de Pendones', y que contará con la participación de los Danzantes de Fuentes de Nava y los Dulzaineros de Campos.

A las 11.30 horas tendrá lugar la recepción de autoridades en la Plaza de Calvo Sotelo y, a mediodía, se abrirá la Muestra de Alimentos de Palencia en la Plaza de María Rodríguez.

La música tendrá un papel destacado durante toda la jornada.

El grupo Sabor a Miel ofrecerá un concierto vermú a las 13.30 horas, mientras que por la tarde será el turno del grupo palentino Yedra, con una actuación de folk a las 17.00 horas. El programa continuará a las 18.30 horas con el espectáculo de folklore internacional Mariachi Hispanoamérica y terminará con la Orquesta Dakar, que pondrá el broche festivo a partir de las 20.30 horas.

La gastronomía tendrá también su espacio con una comida popular entre las 14.30 y las 16.30 horas, con un precio de cinco euros.

Para los más pequeños se han programado animación infantil, talleres y una pequeferia con atracciones y tren turístico, que permanecerá abierta entre las 12.00 y las 19.00 horas.

Una ventana al Renacimiento palentino

Más allá de la fiesta, la Diputación quiere aprovechar la celebración para poner el foco en uno de los principales recursos culturales y turísticos de la provincia: Campos del Renacimiento.

El Museo Territorial cumple este año su quinto aniversario y supera ya los 63.000 visitantes. Su recorrido se articula a través de cinco sedes repartidas entre cuatro municipios: Santa María de Becerril de Campos, Santa Eulalia de Paredes de Nava, San Pedro y San Facundo y San Primitivo de Cisneros y Santa María de Fuentes de Nava.

El conjunto reúne más de 200 piezas integradas en el discurso expositivo, una cifra que supera las 300 obras si se incorporan los retablos y el resto del patrimonio artístico conservado en los templos.

La propuesta permite acercarse a la huella que dejaron en estas tierras algunos de los grandes nombres del arte y la cultura de los siglos XV y XVI, entre ellos Pedro y Alonso Berruguete, Alejo de Vahía, Juan de Juni o Francisco Giralte, además de figuras como Jorge Manrique o el cardenal Cisneros.

Durante el Día de la Provincia, la iglesia de Santa María de Fuentes de Nava podrá visitarse de forma gratuita en una jornada de puertas abiertas, de 10.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. También habrá visitas teatralizadas bajo el título El Artista Renacentista, talleres infantiles y otras propuestas para acercar este patrimonio a los visitantes.

Ocho rutas de autobús gratuito

La Diputación facilitará además el desplazamiento hasta Fuentes de Nava con ocho rutas de autobús gratuito y un total de once vehículos que partirán desde diferentes localidades de la provincia.

Los autobuses regresarán a los puntos de origen a partir de las 20.00 horas, con el objetivo de facilitar la participación de vecinos de toda Palencia en una jornada que la institución provincial plantea como un encuentro de convivencia y, al mismo tiempo, como una oportunidad para descubrir uno de los grandes patrimonios culturales de Tierra de Campos.

El programa se prolongará durante prácticamente toda la jornada del sábado, desde el desfile de pendones de las 11.00 horas hasta el cierre musical de la Orquesta Dakar, previsto a las 20.30 horas.