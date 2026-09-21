La consejera de Medio Ambiente, María González Corral visita la nueva Casa del Parque de Aguilar de Campoo. Comunicación JCyL.

Agua, cueva y laboratorio: el proyecto de 4 millones que sitúa a la Montaña Palentina en el mapa mundial de la Unesco

El mapa de espacios naturales de Castilla y León suma desde este otoño una nueva infraestructura de referencia en la Montaña Palentina.

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, junto al diputado de Turismo de Palencia, Francisco Pérez, y la alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, han presentado las instalaciones de 'Karst', la Casa del Parque número 30 de la Comunidad, ubicada en el histórico edificio municipal de La Compasión en Aguilar de Campoo.

La reconversión de este antiguo aulario y residencia de los años setenta ha supuesto una inversión de 1,21 millones de euros entre las obras de rehabilitación y su dotación expositiva —cofinanciadas por la Junta a través del Fondo de Transición Justa de la UE— y el equipamiento del mobiliario aportado por la Diputación de Palencia (más de 105.000 euros).

Esta actuación principal se enmarca en un despliegue inversor mucho más amplio que alcanza los 3,97 millones de euros entre la Junta, la institución provincial, el Ayuntamiento aguilarense, la Junta Vecinal de Villaescusa de las Torres y la asociación Argeol.

Un triángulo interpretativo entre el agua y la roca

El nuevo centro tiene al agua como eje conceptual y narrativo para explicar cómo ha modelado durante millones de años el singular relieve kárstico de los paisajes protegidos de Las Tuerces, Covalagua y el Geoparque Mundial Unesco de Las Loras.

Las plantas baja y primera acogen la exposición permanente Karst, mientras que la segunda y tercera planta se destinan a laboratorios para talleres, educación ambiental y una residencia para investigadores, estudiantes y artistas.

Para la consejera, María González Corral, esto "supone crear una red de equipamientos y recursos que permitirá conocer mejor el territorio y contribuirá a generar actividad económica vinculada al turismo de naturaleza".

La consejera de Medio Ambiente, María González Corral visita la nueva Casa del Parque de Aguilar de Campoo. Comunicación JCyL.

Añadiendo que "se trata de una gran apuesta de la Junta", ha añadido.

La infraestructura de Aguilar de Campoo actúa como centro neurálgico de un sistema interpretativo compuesto por otros dos hitos sobre el terreno.

'Exo-Karst' estará ubicado en el Centro de Recepción de Visitantes de Villaescusa de las Torres (Pomar de Valdivia), centrado en los procesos geológicos de superficie.

Mientras que 'Endo-Karst' se encuentra situado en el entorno de la Cueva de los Franceses (Covalagua), dedicado a la divulgación de las formaciones del subsuelo.

Además de las intervenciones arquitectónicas y museográficas, la red de inversiones ha financiado la monitorización de los manantiales de Covalagua, la adecuación de la red de senderos de Las Tuerces, la creación de un carril bici que conecta Aguilar con la playa del embalse y diversas mejoras de uso público en la Cueva de los Franceses y el Mirador de Valcabado.

El centro abrirá sus puertas al público este otoño bajo la gestión de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y con la incorporación de un equipo de educadores ambientales.