La Diputación de Palencia invierte 30.000 euros para la apertura y mantenimiento de San Pedro Cultural en Becerril

La Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia, que preside Ángeles Armisén, dictaminaba a favor esta mañana, en el apartado de Cultura, el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Becerril de Campos para la apertura y mantenimiento de San Pedro Cultural.

El interés por mantener el convenio es tanto del Ayuntamiento de Becerril de Campos por prestar un servicio público adecuado para la difusión cultural y turística de Becerril de Campos y su comarca como de la propia Diputación palentina.

La institución provincial apoya su apertura, mantenimiento y difusión para potenciar las actividades del centro: conciertos, charlas, proyecciones, congresos o talleres de astronomía básica.

San Pedro Cultural

Es un edificio municipal levantado sobre las ruinas en que se encontraba el antiguo templo de San Pedro de la localidad, un edificio que aglutina muchos estilos arquitectónicos, desde una portada románica del siglo XII, hasta arcos, bóvedas y cornisas barrocas, aspecto con el que finalizó su anterior vida útil.

La iglesia, ya reconstruida y transformada en un espacio cultural, cuenta con varios recursos de interés en diversas materias, pues no solo sirve con usos culturales y turísticos, sino que ha incluido una línea meridiana y un péndulo de Foucault, que ligan especialmente su singular arquitectura a un proyecto de astronomía que ofrece una experiencia única al visitante.

Trabajos que han permitido convertir las ruinas del templo de San Pedro en una ventana a la astronomía, un museo abierto que también acoge piezas de la Agencia Espacial Europea, así como un meteorito caído en Villalbeto de la Peña en enero de 2004.

Desde su apertura, San Pedro Cultural se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de la provincia, con una media de visitas anuales que supera las 20.000.

Aunque no hay que olvidar su oferta didáctica, también es mencionable en la labor de San Pedro Cultural y casi todas las semanas cuentan con grupos de escolares de Palencia, de la Comunidad y de fuera de ella, interesados en el recorrido astronómico y en los elementos que aporta el centro.