El TSJCyL avala al Consorcio de Residuos de Palencia y obliga a Acciona a mantener el servicio

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) avaló la decisión del Consorcio Provincial de Residuos de Palencia de mantener vigente el contrato con Acciona Servicios Urbanos S.A., después de que la empresa solicitara en 2023 su resolución anticipada por el incremento de los costes derivados de cambios normativos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, en una sentencia dictada el pasado 9 de septiembre, desestimó el recurso de apelación presentado por Acciona y confirmó la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palencia, que ya había dado la razón al Consorcio en febrero de 2025.

Acciona había solicitado en 2023 poner fin antes de tiempo al contrato para la prestación del servicio de tratamiento de residuos. La compañía argumentaba que determinadas modificaciones normativas, entre ellas las relacionadas con la fiscalidad de los residuos, habían provocado un aumento de los costes respecto a los inicialmente previstos.

El Consejo de Administración del Consorcio Provincial acordó el 18 de octubre de 2023 rechazar la petición de la empresa al considerar que no concurrían las circunstancias necesarias para resolver anticipadamente el contrato.

Con la nueva sentencia, el TSJCyL confirma que los cambios normativos alegados por Acciona no justificaban su salida anticipada del contrato, por lo que la empresa deberá continuar prestando el servicio conforme a las condiciones acordadas.

El Consorcio destacó que el fallo aporta "seguridad y estabilidad" a la prestación de un servicio básico para los municipios de la provincia y supone un respaldo a la defensa de los intereses públicos.