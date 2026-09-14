La Diputación de Palencia destina 6.500 euros en ayudas para la promoción turística y cultural de dos rutas del vino

Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia en la que se han aprobado las ayudas. Fotografía: Diputación de Palencia.

La Diputación de Palencia ha renovado, en la mañana de este lunes, 14 de septiembre y en Junta de Gobierno presidida por Ángeles Armisén, su apoyo al enoturismo de la provincia.

En el apartado de turismo, la institución provincial ha aprobado los convenios con la Asociación Ruta del Vino Cigales por 2.500 euros y con el Consorcio Ruta del Vino de Arlanza, para la promoción turística y cultural de la Ruta del Vino de Arlanza por 4.000 euros.

La promoción turística, en coordinación con los municipios, asociaciones, centros de información turística, entidades y colectivos relacionados con el turismo.

Y, en general, la potenciación de todas aquellas actividades e iniciativas que redunden en la mejora de la oferta y de los servicios turísticos de la Provincia y en el desarrollo de su turismo, es fundamental para cualquier destino.

La Diputación de Palencia colabora con ambas entidades dado que las rutas vitivinícolas son elementos dinamizadores del territorio, desestacionalizados de la demanda y muestran la oferta turística del entorno donde se ubican bodegas y viñedos.

Experiencia turística

En la actualidad, el enoturismo es una de las experiencias más demandadas por los turistas y ambas rutas del vino están certificadas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

De hecho, las sinergias entre la Ruta del Vino Arlanza y la Ruta del Vino Cigales, resultan muy interesantes para la promoción del Cerrato Palentino y también del resto de la provincia.

La cultura del vino y las bodegas subterráneas, las peculiaridades de su paisaje, así como la gastronomía vinculan las dos rutas certificadas de Palencia. Además, un hito fundamental se produjo en el año 2005 con la declaración de Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Etnológico de los Barrios de Bodegas de Baltanás y Torquemada. A ello, hay que unir el Plan de Sostenibilidad Turística del Cerrato, que ejecuta la institución provincial y que gira en torno al enoturismo, con una inversión de 2 millones de euros procedentes de fondos NextGeneration, y que está permitiendo el desarrollo de la comarca en este aspecto.

Ambas entidades, integradas por entidades públicas y privadas, son nexo de unión en sus Denominaciones de Origen con el objetivo de vincular el vino con los recursos turísticos de las localidades de esta denominación y con las bodegas y otros establecimientos turísticos.

En este sentido la Diputación, a través de estos convenios, se compromete a colaborar en la financiación de los gastos de promoción, con objeto de dar a conocer estas rutas en la provincia de Palencia, con la finalidad de que los turistas puedan visitar las poblaciones, viñedos y bodegas cerrateñas.