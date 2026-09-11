Un choque frontal entre dos coches en Husillos deja al menos a una persona atrapada

Accidente importante a última hora de la tarde en las carreteras palentinas.

Dos turismos han chocado de frente cuando circulaban por el kilómetro 10 de la CL-615, a la altura de Husillos, desencadenando un gran despliegue de los servicios de asistencia.

El brutal impacto se ha producido pasadas las seis y media de la tarde y ha dejado una escena impactante en la calzada, con al menos una persona atrapada entre los hierros de su propio coche tras no poder salir por su propio pie, según ha confirmado el 112 de Castilla y León.

La alerta ha movilizado de inmediato a varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos de la Diputación de Palencia, que se afanan en rescatar al herido.

Hasta la zona se han desplazado también ambulancias de Sacyl para atender y trasladar a los afectados en un suceso que mantiene en vilo a este tramo de la carretera.