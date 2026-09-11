El antiguo edificio de San Telmo se transforma para reforzar los servicios sociales y abrir más de 230 m² al tercer sector

Visita a las obras del edificio de San Telmo. Fotografía: Diputación de Palencia.

La Diputación de Palencia ha iniciado la reforma integral del antiguo edificio de administración del Complejo Asistencial San Telmo.

El objetivo pasa por adaptar las instalaciones a las necesidades actuales de los servicios públicos y, al mismo tiempo, poner una parte importante del inmueble a disposición del tejido asociativo y social de la provincia.

Una actuación que cuenta con una inversión que asciende a los 780.389,50 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

Está previsto que las obras concluyan en febrero de 2027 y que el edificio pueda comenzar a funcionar, una vez equipado, durante la primavera del próximo año.

La intervención responde a la necesidad de renovar un inmueble que presentaba algunas deficiencias en sus condiciones básicas, instalaciones y eficiencia energética.

El proyecto contempla una actuación integral que permitirá mejorar su funcionalidad, accesibilidad y eficiencia y adecuarlo a los usos que actualmente necesita la Diputación.

La obra ha sido adjudicada a la UTE formada por Construcciones Félix Baranda, SL y Pedro & Orlando Silva, Construçoes, Limitada, cuya oferta fue seleccionada por presentar la mejor relación calidad-precio.

La obra se encuentra ya ejecutada al 50 por ciento. Está previsto que esté finalizada en febrero de 2027 y que entre en funcionamiento en primavera, tras proceder a la equipación del edificio.

Un espacio compartido para los servicios públicos y el tercer sector

Uno de los principales objetivos de la reforma es concentrar en un mismo espacio distintos servicios vinculados al área de Servicios Sociales, facilitando la coordinación entre los profesionales y mejorando la atención y la gestión de programas y proyectos.

A estas instalaciones se trasladará también el Servicio de Juventud, de manera que los servicios que actualmente se encuentran dispersos podrán compartir espacios y recursos, favoreciendo una gestión más coordinada.

La reforma contempla además una sala de formación de 46 metros cuadrados, equipada con sistemas de videoconferencia, que permitirá desarrollar acciones formativas de Servicios Sociales, cursos vinculados al Servicio de Juventud y actividades dirigidas a profesionales y entidades del tercer sector.

Pero el proyecto va más allá de las necesidades internas de la institución. La Diputación ha reservado una parte significativa del inmueble para que pueda ser utilizada por el tejido asociativo y social de la provincia.

En concreto, más de 230 metros cuadrados de la planta baja estarán disponibles para entidades del tercer sector, mediante un sistema de reserva que permitirá desarrollar actividades de atención al público, reuniones de trabajo y otros usos compatibles.

Se trata de generar un espacio moderno, accesible y flexible que dé respuesta a una necesidad habitual de las asociaciones: disponer de instalaciones adecuadas para desarrollar su actividad sin tener que asumir los costes que implica contar con espacios propios.

Una distribución pensada para los nuevos usos

La planta baja mantendrá en la zona delantera cinco oficinas polivalentes y una sala de reuniones. En el resto de esta planta se habilitarán un ascensor, aseos accesibles, una sala de instalaciones y limpieza, y una sala destinada a reuniones y atención.

Esta configuración permitirá compatibilizar el uso propio de la Diputación con la utilización de los espacios por parte de las entidades sociales.

La primera planta concentrará buena parte de los servicios profesionales. El Servicio de Juventud contará con una oficina compartida para cuatro puestos de trabajo, un despacho para responsable y técnico, un despacho individual para la diputada responsable cuando sea necesario y una sala de reuniones.

Además, se habilitarán otras dos salas de reuniones y dos oficinas compartidas que podrán ser utilizadas conjuntamente por los profesionales de Juventud y Servicios Sociales.

Todo el edificio contará con nuevas instalaciones y soluciones destinadas a mejorar su accesibilidad, eficiencia y funcionalidad, con especial atención a la eliminación de barreras arquitectónicas y a la actualización de los sistemas técnicos.

Recuperar patrimonio propio para generar valor público

La reforma de San Telmo se enmarca en una línea de actuación de la Diputación que persigue actualizar y aprovechar el patrimonio de titularidad provincial para responder a las necesidades actuales de la sociedad palentina.

La institución provincial ha intervenido en los últimos años en distintos inmuebles propios con una misma lógica: no limitarse a conservar los edificios, sino transformarlos para que puedan prestar mejores servicios y tener una utilidad más amplia para la ciudadanía.

Uno de los ejemplos más relevantes es el Complejo Universitario Dr. Dacio Crespo, cuya transformación integral ha supuesto una inversión final de 7,88 millones de euros y ha permitido disponer de cerca de 4.000 metros cuadrados útiles para la Escuela de Enfermería y la UNED, con unas instalaciones modernas, accesibles, eficientes y adaptadas a las necesidades de la enseñanza universitaria.

También se ha actuado sobre el edificio provincial de la Plaza de los Juzgados, recuperado por la Diputación tras su reversión en 2019 después de tres décadas de cesión al Ministerio de Justicia.

La reforma, con una inversión de 1,23 millones de euros, permitió disponer de 523 metros cuadrados de espacios de trabajo para servicios provinciales y oficinas de los grupos políticos, evitando además el coste de alquiler de otros espacios.

En el ámbito cultural, la Diputación ha acometido la remodelación integral del salón de actos del Centro Cultural Provincial, con una inversión final de 892.076 euros, para convertirlo en un espacio más accesible, sostenible y tecnológicamente preparado para congresos, conferencias, reuniones, actuaciones y todo tipo de actividades de instituciones y colectivos.

A esta relación se suma ahora San Telmo, con una actuación que incorpora una dimensión especialmente vinculada al tejido social de la provincia, al reservar más de 230 metros cuadrados para el uso de las entidades del tercer sector.

La estrategia responde así a una concepción del patrimonio público como un instrumento al servicio de las políticas provinciales. Invertir en edificios de titularidad pública significa también decidir para qué sirven, adaptarlos a las necesidades de cada momento y conseguir que generen el mayor retorno posible para la sociedad.

En el caso de San Telmo, ese retorno se traducirá en mejores espacios para los profesionales de la Diputación, una mayor coordinación de los servicios sociales y de Juventud y, al mismo tiempo, en nuevas posibilidades para las asociaciones y entidades que trabajan diariamente con la sociedad palentina.

Una actuación con vocación de largo plazo

La reforma permitirá recuperar un edificio que necesitaba una actualización profunda y dotarlo de una nueva función dentro de la estructura provincial.

La actuación combina, de esta manera, eficiencia en la gestión del patrimonio, mejora de los espacios de trabajo, accesibilidad, modernización de los servicios públicos y apoyo directo al tejido asociativo, con el objetivo de que una infraestructura de titularidad provincial tenga una utilidad más amplia y responda a las necesidades presentes y futuras de Palencia.