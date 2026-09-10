La Diputación de Palencia concede el I Premio Alejandro Nieto al investigador Gabriel Ángel García Benito

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, acompañada de la vicepresidenta, María José de la Fuente, preside el jurado del I Premio ‘Alejandro Nieto’ para reconocer los mejores estudios sobre Derecho Administrativo e Historia, este jueves Brágimo ICAL

La Diputación de Palencia concedió el I Premio Nacional Alejandro Nieto sobre Estudios de Derecho Administrativo y su historia al profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid Gabriel Ángel García Benito, por su trabajo ‘De la irresponsabilidad de los funcionarios a la responsabilidad de la Administración: Justicia Administrativa versus ordinaria en el siglo XIX francés’.

El galardón, dotado con 4.000 euros, reconoce un estudio inédito cuya calidad y profundidad investigadora fueron destacadas de forma unánime por los miembros del jurado entre los once trabajos presentados a esta primera convocatoria.

El trabajo premiado analiza la evolución de la responsabilidad de los funcionarios públicos y de la propia Administración durante el siglo XIX francés, con especial atención a la relación y las diferencias entre la justicia administrativa y la jurisdicción ordinaria.

La investigación tiene su origen en dos estancias realizadas por García Benito en París durante 2023 y 2024, en el Institut d’Histoire du Droit de la Université Paris Cité.

El autor, nacido en Madrid en 1997, es doctorando del programa en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid, institución en la que ha ejercido como profesor ayudante en el Área de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Facultad de Derecho hasta agosto de este año.

En la actualidad desarrolla su actividad como profesor horario y como profesor colaborador asociado en la Universidad Pontificia Comillas-Icade.

García Benito cursó el Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y Administración entre 2015 y 2020 y posteriormente el Doble Máster en Acceso a la Profesión de Abogado e Investigación Jurídica, entre 2020 y 2022, ambos en la Universidad Autónoma de Madrid.

Su trayectoria investigadora, iniciada en 2022, se centra en la historia del Derecho Público y, especialmente, en el Derecho Administrativo.

Su tesis doctoral, codirigida por Marta Lorente Sariñena y Antonio Manuel Luque Reina, estudia la responsabilidad personal de los empleados públicos y sus consecuencias en la configuración de la Administración y del Estado.

La investigación aborda este proceso desde la instalación de la jurisdicción administrativa y la autorización para procesar a empleados públicos en 1845 hasta la publicación en la Gaceta de Madrid de la Ley de responsabilidad de funcionarios de 5 de abril de 1904.

Para ello, el investigador recurre a fuentes de archivo procedentes de las diputaciones provinciales y del Consejo de Estado, además de documentación conservada en la Bibliothèque Nationale de France, que permite establecer una comparación con el proceso de formación de la Administración en Francia.

El investigador también forma parte de distintos proyectos vinculados al estudio de la formación del Derecho Internacional y de los Estados durante el siglo XIX. Entre ellos se encuentra el proyecto Del ius gentium al derecho internacional: historia de la construcción del internacionalismo jurídico moderno (1815-1914), cuyos investigadores principales son Marta Lorente Sariñena y Héctor Domínguez Benito.

La Diputación de Palencia creó el Premio Alejandro Nieto tras el fallecimiento del jurista y administrativista en 2023, con carácter anual y bajo la denominación de ‘Estudios de Derecho Administrativo y su historia’.

La iniciativa pretende rendir homenaje a una de las figuras más destacadas del Derecho Administrativo español y mantener viva su vinculación con Palencia y, particularmente, con Tariego de Cerrato, localidad de la que procedía su familia.

Además de homenajear su figura, la institución provincial busca dar continuidad a su labor intelectual mediante el reconocimiento de trabajos jurídicos de especial interés relacionados con el Derecho Administrativo y su evolución histórica.

Alejandro Nieto García (1930-2023) fue uno de los principales juristas y administrativistas españoles de las últimas décadas. Catedrático de Derecho Administrativo, desarrolló su actividad académica en distintas universidades españolas, entre ellas las de La Laguna, Autónoma de Barcelona, Alcalá y Complutense de Madrid.

También ejerció como presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) entre 1980 y 1983 y fue miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Su producción intelectual abarcó el Derecho Administrativo, la historia del constitucionalismo, la sociología y el análisis político.

El jurado de esta primera edición estuvo presidido por la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, y contó con destacados especialistas del Derecho Administrativo y Procesal.

Formaron parte del órgano evaluador Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León; Mercedes Fuertes, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León; Tomás Ramón Fernández, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid; y el palentino Ricardo Rivero, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca.

También integraron el jurado José Luis Martínez López-Muñiz, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid; Helena Villarejo, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid.

Julio Agustín Pérez, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Burgos, y Julián Sánchez Melgar, magistrado del Tribunal Supremo y doctor en Derecho, quien participó en la deliberación de forma telemática. La secretaría del jurado correspondió a Virginia Losa, secretaria de la Corporación Provincial.

Los once trabajos recibidos en esta primera convocatoria fueron sometidos a valoración por este jurado, cuyos integrantes coincidieron en resaltar la calidad del trabajo ganador, el rigor de su investigación y el interés de su análisis sobre la responsabilidad de los funcionarios y de la Administración.