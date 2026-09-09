La villa romana que te enseña a hacer zapatos como hace 1.500 años: tiene planes perfectos en familia para septiembre

La Villa romana La Olmeda avanza dentro de su programa “Cvltvro” con un taller sobre calzado romano Cedida

La villa romana que te enseña a hacer zapatos como hace 1.500 años y prepara más planes para este otoño

La Olmeda vuelve a abrir la puerta a la vida cotidiana de la antigua Roma con un taller de calzado romano y encara la recta final de su programa cultural con conferencias, libros y una nueva exposición

Hay formas de viajar al pasado sin salir de Palencia. Una de ellas está en Pedrosa de la Vega. Allí, la Villa Romana La Olmeda vuelve a poner el foco en la vida cotidiana de la antigua Roma con una propuesta que permitirá conocer cómo se fabricaban los zapatos hace siglos.

El próximo sábado 12 de septiembre, el yacimiento arqueológico acogerá el taller ‘Sytor’, una actividad teórico-práctica en la que los participantes podrán descubrir cómo funcionaba una auténtica zapatería romana.

La jornada tendrá dos partes. La charla será de 12:00 a 13:00 horas y la demostración práctica, de 16:00 a 18:00 horas.

El objetivo es sencillo: acercarse a los materiales, las herramientas y las técnicas que utilizaban los artesanos romanos para fabricar el calzado.

Durante el taller se recreará una Officina Svtrinae, el nombre que recibían estos establecimientos dedicados a la elaboración y reparación de zapatos.

No será solo mirar. La actividad pretende que los asistentes conozcan de cerca uno de los oficios que formaban parte de la vida diaria en el mundo romano.

El taller está pensado para todos los públicos, aunque se recomienda a partir de los 16 años. Las plazas son limitadas y el precio es de 5 euros.

Mucho más que mosaicos

La propuesta forma parte de CVLTVRO, el programa cultural de La Olmeda que busca acercar el yacimiento a públicos diferentes a través de actividades relacionadas con la historia, la arqueología y la vida cotidiana.

Más de 33.000 visitantes en lo que va de año

La programación cultural llega a su recta final después de un verano cargado de actividades.

La Villa Romana La Olmeda ha recibido más de 33.000 visitantes en lo que va de año, una cifra que refleja el tirón de uno de los grandes atractivos arqueológicos de la provincia de Palencia.

Pero el calendario todavía guarda varias citas.

Tras el taller de calzado romano llegará una nueva tanda de actividades centradas en la investigación, la divulgación histórica y la arqueología.

Tres días para descubrir la Roma más cotidiana

Del 6 al 8 de noviembre de 2026, La Olmeda acogerá el ciclo de conferencias ‘La Olmeda. Fragmentos de lo cotidiano en la Roma rural’.

Serán tres jornadas dedicadas a descubrir cómo era el día a día en el ámbito rural romano. Las sesiones tendrán lugar a las 11:00, 12:30 y 17:00 horas, en el salón de actos de la Villa Romana La Olmeda.

Por allí pasarán diferentes especialistas para abordar cuestiones que van desde el uso del azabache y la cerámica hallados en el yacimiento hasta los vidrios de las necrópolis, la conservación de los mosaicos o la reconstrucción en 3D de piezas arqueológicas.

También habrá espacio para hablar de la mujer y la moda en la Antigüedad. El acceso será gratuito, aunque será necesario reservar previamente.

El 14 de noviembre, el Centro Cultural Provincial acogerá la presentación de ‘Roma underground. El lado oculto del imperio’, de Paco Álvarez.

El historiador y divulgador se adentrará en esa otra Roma que pocas veces aparece en las grandes historias del Imperio.

Las infraestructuras subterráneas, las clases populares y la intrahistoria de una sociedad que también se construyó lejos de los grandes monumentos serán algunos de los asuntos de la charla.

La cita comenzará a las 12:30 horas y tendrá entrada gratuita mediante invitación, que deberá recogerse previamente en el Centro Cultural Provincial.

La programación se completa con una exposición que permanecerá abierta hasta la primavera de 2027.

‘Animalia Rustica’ puede visitarse hasta abril de 2027 en el Museo de la Villa Romana La Olmeda, en Saldaña.

La muestra pone el foco en un aspecto fundamental de la vida en las grandes explotaciones agrícolas del Bajo Imperio romano: los animales.

La exposición analiza el papel de la fauna doméstica y de trabajo en estas grandes fincas.

Una mirada que permite entender cómo los animales formaban parte de la economía y de la vida cotidiana de las villas romanas.

El museo abre de martes a domingo, de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas. La visita a la exposición está incluida con la entrada al museo.