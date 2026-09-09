Tensión en la estación de tren de Venta de Baños: detenido por agredir a un guardia civil tras molestar a los viajeros

Una agente de la guardia civil en la estación de tren de Venta de Baños. Fotografía: Guardia Civil de Palencia.

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a un hombre de 44 años como presunto autor de los delitos de atentado contra agente de la autoridad y desobediencia.

Todo en unos hechos que se produjeron durante la tarde del pasado 5 de septiembre, cuando se requirió la presencia de una patrulla de la Guardia Civil en la estación de tren de Venta de Baños.

Debido a la presencia de una persona que se encontraba molestando e increpando al resto de viajeros.

Personados en el lugar, los agentes trataron de hablar con esta persona para normalizar la situación.

Si bien, el varón respondió de forma violenta, golpeando en el pecho a uno de los agentes, procediéndose seguidamente a su inmovilización y detención.

El hombre fue finalmente detenido como presunto autor de los delitos de atentado contra agente de la autoridad y desobediencia.