Piden a la Junta que rechace la planta de biogás de Guardo por el incremento de emisiones, olores y camiones

Una imagen de Guardo y una pancarta de Ecologistas en Acción contra la planta de biogás, en un montaje de EL ESPAÑOL. Archivo.

Ecologistas en Acción Palencia ha presentado una batería de alegaciones contra el proyecto de la macroplanta de biogás proyectada en el término municipal de Mantinos (pedanía de Guardo).

La instalación, promovida por la sociedad Proyecto PITMA Generación 02, contempla la gestión de hasta 123.000 toneladas anuales de purines, estiércoles y diversos residuos orgánicos.

La organización ambientalista ha solicitado formalmente a la Junta de Castilla y León que deniegue la autorización ambiental al considerar que la iniciativa carece de una justificación real para la comarca, al tiempo que advierte de los graves impactos que acarrearía para los vecinos del entorno.

El colectivo ecologista fundamenta su rechazo en la escasa separación entre la futura planta industrial y el núcleo urbano de Guardo, situándose a poco más de un kilómetro de distancia.

Esta proximidad incumple el margen de referencia de kilómetro y medio fijado por la propia administración autonómica para proteger a la población ante malos olores, emisiones contaminantes y ruidos.

Asimismo, el colectivo recuerda que la zona ya cuenta con la autorización de otra instalación de biometanización con capacidad para 200.000 toneladas al año, lo que invalida la necesidad de un nuevo complejo de esta envergadura y obligaría a importar residuos desde largas distancias para garantizar su funcionamiento.

Entre las principales alegaciones destaca también la falta de evaluación del tráfico pesado derivado de la actividad.

Las estimaciones recogen un flujo superior a los 200 viajes semanales de camiones para el transporte de materias primas y digestato, un incremento de vehículos pesados que saturará las carreteras comarcales CL-626 y CL-615.

Del mismo modo, Ecologistas en Acción cuestiona el emplazamiento elegido por ocupar terrenos vinculados a un Monte de Utilidad Pública y denuncia la ausencia de estudios de campo específicos sobre la fauna y la flora locales, solicitando que este tipo de proyectos se deriven a suelo industrial acondicionado.

La organización insiste en que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa promotora es insuficiente al no valorar los efectos sinérgicos y acumulativos de todas las actividades industriales y ganaderas que ya operan en la comarca.

Ante el riesgo de generar un impacto irreversible en la calidad de vida y en el entorno natural de la Montaña Palentina, el colectivo ecologista reclama al Gobierno regional que frene definitivamente la tramitación del expediente.