La muestra que recorre a través de 36 cuadros la obra intimista de Mercedes Maté: de la naturaleza al cosmos

Ángeles Armisén participa en la inauguración de la exposición 'De la Naturaleza al Cosmos (Un recorrido por la creación)', de Mercedes Maté. Diputación de Palencia

El Centro Cultural Provincial acoge desde este lunes, 7 de septiembre, la exposición 'De la Naturaleza al Cosmos (Un recorrido por la creación)'. Una muestra en la que se recoge a través de 36 cuadros la obra intimista de la artista palentina Mercedes Maté, cuyo pseudónimo es Inari M.

La exposición estará disponible hasta el próximo 27 de septiembre, en el horario de la apertura de la sala. En el acto de inauguración ha participado la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, que ha estado acompañada por la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, y la propia artista.

Las obras están realizadas en pintura al óleo la mayor parte de ellas, sobre tabla o lienzo, y expresan el amor que la pintora palentina, con arraigo en Cevico de la Torre, siente por la naturaleza, el universo y lo que el hombre ha construido sobre esa base.

En palabras de Mercedes Maté, se trata de "rendir homenaje a la naturaleza, a la que debemos nuestra supervivencia, aunque a veces lo olvidemos."

"Nos envuelve y nos da vida generosamente, y de una forma totalmente desinteresada, garantiza nuestra existencia. Me fascina y me conmueve cuando observo su belleza en múltiples manifestaciones", ha añadido.

Este asombro por la exuberancia de la naturaleza lleva a la artista hasta el cosmos. Pero también se centra en la evolución intrínseca y espiritual del ser humano, donde aparece el anhelo de "volar" y elevarnos hasta una dimensión superior.

En su obra también se destaca ese progreso humano, que surge el deseo de acceder al conocimiento de grandes civilizaciones perdidas como Egipto, Atlántida o Lemuria, y se cuestiona sobre la importancia de aprender de ellas: de su pasado, para nuestro futuro.

Recomienda en el recorrido detenerse en las obras y reflexionar sobre aspectos de nuestra evolución que parecen grabados en el ADN, como una experiencia inconsciente y ancestral.

Nacida en Palencia y vinculada a la localidad de Cevico de la Torre, es autodidacta, y desde su adolescencia se apasionó por plasmar las imágenes y colores de su imaginación desbordante y sus ideas abstractas sobre el papel.

Si bien ha complementado esta vocación con diversa formación en artes en Barcelona, que le hacen ser una pintora muy interesante en cuanto a temas y formas, así como en su filosofía y manera de concebir el mundo. “me atraía comunicar al espectador conceptos, vivencias y opiniones”

Con un estilo propio que combina lo abstracto, el arte figurativo, y una representación más futurista en la que aparecen las tres dimensiones para acercarse más a la realidad.

Es la primera vez que expone en su tierra, pero cuenta con un gran número de exposiciones individuales y colectivas, así como premios y publicaciones en algunas revistas. Desde 2015 ha viajado con su obra por diferentes salas expositivas de grandes ciudades de España, como Madrid o Barcelona, y diversos países de Europa, además de Estados Unidos.