De México a Palencia: Armisén recibe a los pueblos hermanados con Autillo, Husillos y Reinoso de Cerrato

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, durante la recepción a la delegación de los pueblos mexicanos hermanados con Autillo de Campos, Husillos y Reinoso de Cerrato, este viernes Diputación de Palencia

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada del diputado provincial, Jesús Tapia, ha recibido esta mañana en el Palacio provincial la visita de la delegación mexicana de los pueblos hermanados con Autillo de Campos, Husillos y Reinoso de Cerrato.

La delegación se encuentra visitando estos días la provincia de Palencia desde el estado de Jalisco, con la alcaldesa de San Miguel el Alto, Eva Loza Gama, y los alcaldes de Autillo de Campos, Ángel Castro, Husillos, Juan Jesús Nevares y el teniente alcalde de Reinoso de Cerrato, Mariano Rodríguez.

Además, estuvieron presentes los representantes de las Cámaras de Comercio del Estado de México y de la provincia de Palencia.

Un acto en el que Armisén les dio la bienvenida a Palencia y al palacio provincial a los aproximadamente 25 miembros de la delegación mexicana que estos días están en la provincia.

Y destacó lo siguiente en su intervención: "Palencia les abre sus puertas con el afecto sincero de quien no recibe a un extraño, sino a un hermano del otro lado del mar".

"Hoy recordamos con ilusión el mes de agosto de 2025, cuando nuestros pueblos de Autillo de Campos, Reinoso de Cerrato y Husillos unieron formalmente sus lazos con los del estado de Jalisco (San Miguel el Alto, al que pertenece San José de los Reynoso y Jalostotitlán)", señaló.

Y afirmó que "aquel hermanamiento oficial, no fue únicamente la firma de un protocolo institucional, sino la consolidación de un puente histórico construido a lo largo de los siglos. Raíces que encuentran su memoria en la familia Reinoso, y la figura del clérigo Francisco de Reinoso, nacido en Autillo de Campos y de familia originaria de Reinoso de Cerrato".

"Allá por el siglo XVI, fue abad de la Abadía de Husillos, y dejó un legado imborrable en la región palentina y en México, donde su tío fundó varios municipios, entre ellos los ahora hermanados", añadió.

Y señaló que, a lo largo de los próximos días, "tendrán la oportunidad de recorrer de primera mano el corazón de nuestra provincia, y descubrirán el patrimonio singular de Autillo de Campos, la belleza de Husillos a orillas del Carrión y la autenticidad castellana de Reinoso de Cerrato".

"Pero, sobre todo, comprobarán que la mayor riqueza de Palencia es la calidez de su gente, con quien intercambiar experiencias culturales, sociales y oportunidades de emprendimiento conjunto. Espero que este encuentro fortalezca nuestra identidad compartida y sea el inicio de fructíferas alianzas de futuro entre Jalisco y Palencia", zanjó.

Tras la bienvenida el acto continuó con las intervenciones de los representantes de la delegación, entre ellos el cronista de la misma, Luis Jesús Ramírez, y el intercambio de presentes entre las dos partes.