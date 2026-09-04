Intento de boicot y 40 minutos de retraso entre banderas y gritos: así fue la tensa noche de Tanxugueiras en Palencia

El tema de Ceuta, como pasa en este país últimamente con todo, ha polarizado aún más a la sociedad. Y hasta un simple concierto de música en unas fiestas patronales puede encender la mecha.

El reflejo de todo esto ha tenido lugar en Palencia durante las fiestas de San Antolín. Fue el pasado miércoles en la Plaza Mayor cuando iba a actuar el grupo gallego Tanxugueiras.

Era uno de los conciertos más esperados, sin embargo, la tensión estuvo a punto de arruinarlo todo.

Un grupo de manifestantes que habían estado previamente en la concentración a favor de Ceuta llegó hasta el centro de la ciudad y protagonizó un intento de boicot que obligó a retrasar el comienzo del espectáculo.

La concentración se había desarrollado inicialmente frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno en apoyo a Ceuta, ya que la alcaldesa Miriam Andrés ya avisó de que al ser fiestas no se podían hacer en la plaza mayor.

Sin embargo, parte de los asistentes emprendió posteriormente el camino hacia la Plaza Mayor, acompañada por un dispositivo de la Policía Nacional que tuvo que intervenir para controlar la situación y evitar que la tensión fuera a más.

La llegada de los manifestantes sorprendió a las numerosas personas que ya aguardaban en la plaza el inicio de la actuación.

Banderas de España comenzaron a desplegarse y a ondear entre la multitud mientras se sucedían las consignas políticas.

El concierto, previsto inicialmente para las 20.45 horas, tuvo que retrasarse alrededor de 40 minutos.

Durante ese tiempo se escucharon gritos como “Pedro Sánchez, dimisión” y “Alcaldesa, dimisión”, además de otras proclamas, que encontraron rápidamente la respuesta del público que esperaba el comienzo de la actuación.

Desde distintos puntos de la plaza comenzaron a escucharse entonces los gritos de «¡Tanxugueiras, Tanxugueiras!», reclamando el inicio del concierto.

Ante la situación, el concejal de Cultura, Fran Fernández, salió al escenario para tratar de calmar los ánimos, mientras el dispositivo policial mantenía la vigilancia en la plaza y trabajaba para impedir que los enfrentamientos verbales derivaran en incidentes de mayor gravedad.

Finalmente, el grupo gallego pudo comenzar su actuación. La decisión fue recibida con aplausos por buena parte del público, aunque durante los primeros compases del concierto todavía se escucharon algunos gritos e insultos procedentes del grupo de manifestantes.

Las imágenes del momento reflejan la tensión vivida en la Plaza Mayor, con las banderas españolas moviéndose entre los asistentes y el contraste entre las proclamas de los manifestantes y los gritos del público que esperaba el inicio del concierto de Tanxugueiras.