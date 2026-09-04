DIRECTO | Declarado un incendio de nivel 1 de peligrosidad en la comarca palentina de Campoo

Un incendio permanece activo desde las 14.44 horas de hoy en el término municipal de Aguilar de Campoo, en la comarca de Campoo, según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León.

El incendio obligó a activar el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, nivel que supone leves restricciones para la población o una leve afección a infraestructuras y que se alcanzó a las 15.36 horas. La causa probable permanece en investigación.

En las labores de extinción participan 18 medios, entre ellos un técnico, cuatro agentes medioambientales y celadores, cinco cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos unidades ELIF/BRIF y tres helicópteros o hidroaviones.

La superficie afectada, tanto forestal como total, permanece en fase de perimetración, por lo que todavía no se ha concretado su extensión.