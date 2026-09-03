La Junta declara prioritario un proyecto de Gullón de 196 millones con la creación de 140 empleos directos en Palencia

Galletas Gullón invertirá 196,3 millones de euros en la provincia de Palencia entre 2026 y 2030 en un proyecto que permitirá crear 140 puestos de trabajo directos y generar más de 600 empleos indirectos, según las previsiones de la compañía.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León acordó este jueves declarar Proyecto Industrial Prioritario la iniciativa, una decisión que permitirá acelerar su tramitación administrativa y reducir a la mitad los plazos establecidos.

La inversión se divide en dos grandes actuaciones.

La primera será la construcción de una nueva plataforma logística totalmente robotizada en Aguilar de Campoo, junto a las actuales instalaciones de la empresa. Contará con un silo climatizado de 38 metros de altura, seis calles y capacidad para 37.400 palés.

La segunda actuación será un nuevo centro productivo en Villamuriel de Cerrato, dedicado a la elaboración de productos homogeneizados y dietéticos.

Especialmente de las gamas sin gluten y sin lactosa. Inicialmente tendrá tres líneas de producción, aunque podrá ampliar su capacidad.

El impacto económico del proyecto irá más allá de la plantilla directa. Gullón calcula que trabajará con más de 1.800 proveedores de Castilla y León, lo que contribuirá a generar más de 600 empleos indirectos en empresas suministradoras, transporte y otros servicios.

“Detrás de esta inversión hay también un firme compromiso con las personas y con el desarrollo económico y social de nuestro entorno”, señaló David Casañ, director corporativo de Gullón, quien destacó la creación de empleo y las oportunidades para las empresas de la Comunidad.

Fundada en Aguilar de Campoo en 1892, Galletas Gullón mantiene toda su producción en la localidad palentina. En 2025 facturó cerca de 750 millones de euros y superó los 2.300 trabajadores.

La empresa deberá mantener tanto las inversiones como los objetivos de empleo durante al menos cinco años después de la finalización del proyecto, prevista para 2030.