La Diputación de Palencia extiende su sistema de transporte rural radial a tres nuevas zonas

La Diputación de Palencia ha decidido extender el programa Dipucar, el sistema de transporte rural radial público a demanda financiado íntegramente por la institución provincial, hasta tres nuevas zonas con el objetivo de avanzar en la vertebración territorial y garantizar la movilidad accesible.

Este jueves, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto a la vicepresidenta y alcaldesa de Baltanás, María José de la Fuente, de Saldaña, Adolfo Palacios, de Venta de Baños, José María López, y los concejales de Carrión de los Condes y Alar del Rey, han dado cuenta de los avances de este servicio.

El objetivo es lograr un cambio modal desde el vehículo privado en las zonas de influencia de las localidades de Baltanás, Saldaña y Cervera de Pisuerga y ahora de las de Carrión de los Condes, Herrera de Pisuerga - Alar del Rey y Venta de Baños a través del suministro de una app móvil y un call center que facilite el alquiler de los taxis de la zona que soliciten su inclusión.

Las 49 localidades a las que se amplía corresponden a las zonas básicas de salud de la Junta. La primera de ellas es Venta de Baños, que incluye la localidad de mismo nombre, Alba de Cerrato, Cevico de la Torre, Castrillo de Onielo, Hontoria de Cerrato, Dueñas, Población de Cerrato, Tariego de Cerrato, Vertavillo y Valle de Cerrato.

La segunda es Carrión de los Condes, Bustillo del Páramo, Arconada, Cervatos de la Cueza, Calzada de los Molinos, Lomas, Loma de Ucieza, Nogal de las Huertas, Perales, La Serna, San Mames de Campos, Valde-Ucieza, Villalcazar de Sirga, Villanuño de Valdavia, Villamoronta, Villoldo y Villaturde.

Por último está Herrera de Pisuerga, Alar del Rey, Cozuelos de Ojeda (Aguilar de Campoo), Báscones de Ojeda, Collazos de Boedo, Calahorra de Boedo, Dehesa de Romanos, Micieces de Ojeda, Olmos de Ojeda, Olea de Boedo, Páramo de Boedo, Prádanos de Ojeda, Payo de Ojeda, Rebolledo de la Torre, Santibáñez de Ecla, Revilla de Collazos, Sotobañado y Priorato, La Vid de Ojeda, Sotresgudo y Villameriel.

Desde que comenzase el programa, en diciembre de 2024, hasta el 27 de agosto de este año, se han realizado casi 6.400 reservas y una media de 11 al día, procedentes de los 45 municipios (142 núcleos de población) que se incluyen en las tres zonas piloto, con una población de alrededor de 13.600 vecinos.

La evolución muestra un crecimiento que pasa de 10 usuarios al día en sus inicios a casi 30 en la actualidad.

Casi el doble de ellos son mujeres, lo que permite a la institución ampliar estudios y analizar las necesidades de disponibilidad y movilidad de vehículo en los hogares rurales.

Destaca el proceso de digitalización alcanzado entre la población rural, ya que el 60% de las reservas se realiza a través de la app, un incremento reseñable en el último año, y el 40% restante es a través del call center.

Para garantizar la viabilidad del proyecto y reducir el déficit de explotación en cuanto al taxi tradicional, la Diputación ha subvencionado con casi 116.500 euros el coste del servicio hasta el 31 de julio de este año.

Coincidiendo con la entrada de la plataforma y el call center en las seis zonas operativas en noviembre, la Diputación actualizará los criterios de subvención por usuario y trayecto para impulsar la sostenibilidad financiera y ambiental:

- 1 pasajero: 4 € por usuario/ trayecto.

- 2 ó 3 usuarios: 3 € por usuario/ trayecto.

- 4 usuarios: 2 € por usuario/ trayecto.

Con este ajuste se persigue aumentar la capacidad de transporte por vehículo, reducir la huella de carbono y optimizar el uso de recursos para preparar la futura extensión del modelo a la totalidad de cabeceras de la provincia.

El servicio subvenciona trayectos de lunes a domingo en horario de 07:00 a 21:00 horas, siempre que no coincida con líneas de transporte regular. Las reservas pueden formalizarse con hasta 3 días de antelación y hasta las 20:00 horas del día previo, bien mediante la aplicación DIPUCAR (disponible en Play Store) o a través del teléfono del call center: 644 276 876.