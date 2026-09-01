Miriam Andrés descarta una concentración por Ceuta al ser fiestas pero "Palencia estaría dispuesta" a acoger menores

El subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago(C); y la Alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, copresiden la Junta Local de Seguridad, que establecerá el dispositivo de seguridad con motivo de las fiestas patronales de San Antolín Brágimo ICAL

La alcaldesa de Palencia, la socialista Miriam Andrés, ha descartado esta mañana que la ciudad se sume este 2 de septiembre a una concentración en apoyo a Ceuta, una jornada especialmente complicada al coincidir con el día grande de las fiestas de la ciudad.

La alternativa pasa por intentar sacar adelante una declaración institucional, en la que según ha asegurado se trabaja en estos momentos, que exprese el apoyo de Palencia a la ciudad autónoma y que cuente con el respaldo de todos los grupos municipales.

Andrés ha explicado que ya se había presentado una solicitud ciudadana para celebrar una concentración, pero que recibió un informe desfavorable del jefe de la Policía Local precisamente por las actividades festivas previstas en la capital para la fecha en cuestión.

Ese día las calles estarán llenas, habrá escenarios instalados, actos y ensayos previstos, por lo que una movilización podría complicar todavía más el movimiento de personas por la ciudad.

"Para nosotros es un día complicado. El día 2 de septiembre es día festivo y día grande", ha resumido la regidora socialista.

Una declaración todavía en negociación

El Ayuntamiento intenta ahora cerrar una declaración institucional que permita mostrar el respaldo de Palencia a Ceuta.

Pero todavía no hay acuerdo. Andrés ha explicado que el portavoz de Izquierda Unida ha añadido dos peticiones al texto que ella planteó inicialmente. Una cuenta con el respaldo de todos los grupos; la otra, no.

Si la unanimidad finalmente resulta imposible, la alcaldesa quiere buscar otra salida. Su propuesta es que los grupos o concejales que sí estén de acuerdo puedan firmar conjuntamente un comunicado de apoyo.

Tampoco cierra la puerta a algún gesto simbólico, como un minuto de solidaridad. El problema, insiste, es encontrar la fórmula para hacerlo en pleno día grande de las fiestas.

"Todo el apoyo y la solidaridad a la ciudad de Ceuta desde la ciudad de Palencia", ha recalcado.

"Esto ha sido algo unilateral"

Andrés también ha querido aclarar la polémica sobre la posición del PSOE. Según ha asegurado, "no hay ninguna disciplina del partido" para impedir a los cargos socialistas participar en las concentraciones.

La discrepancia, sostiene, está en la forma en la que se ha promovido la convocatoria desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La alcaldesa forma parte de la Junta de Gobierno de la Federación y recuerda que los minutos de silencio, concentraciones o manifestaciones que se plantean ante los ayuntamientos se acuerdan habitualmente en sus órganos colegiados.

Esta vez, denuncia, no ocurrió así.

Andrés sostiene que la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, viajó a Ceuta, comprobó que la situación era "insostenible" y lanzó la convocatoria de forma unilateral, "sin ni siquiera avisar a la Junta de Portavoces".

"Esto ha sido algo unilateral por parte de la presidenta", ha reprochado.

De hecho, los grupos representados en la FEMP, con excepción del Partido Popular, han expresado públicamente su desacuerdo con esa forma de proceder y se han desmarcado de la convocatoria.

"Palencia estaría dispuesta" a acoger menores

Miriam Andrés ha ido más allá al hablar de solidaridad y ha lanzado un reto a quienes reclaman con más insistencia las concentraciones en apoyo a Ceuta.

"Me gustaría saber si todas aquellas personas, aquellos grupos políticos que están tan insistentes con una manifestación de solidaridad, estarían dispuestos a que todas las ciudades nos repartiéramos la carga de menores que hay en Ceuta", ha planteado.

Para la alcaldesa, esa sería una manera mucho más concreta de demostrar el compromiso con la ciudad autónoma.

"Eso sí que es solidaridad, no manifestarse o concentrarse durante un minuto frente a una institución", ha señalado.

Y ha dejado clara la posición de Palencia: "Yo lanzo el órdago. Palencia estaría dispuesta. ¿Están dispuestos el resto?".