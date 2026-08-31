La Diputación de Palencia confirma que iluminará su fachada con la bandera de España en apoyo a Ceuta

La Diputación de Palencia ha informado que iluminará, las noches del 1 y 2 de septiembre, la fachada del Palacio Provincial con la bandera de España.

Todo como muestra de solidaridad y apoyo a Ceuta y a los ceutíes con motivo de la celebración, el próximo 2 de septiembre, del Día de la Ciudad Autónoma.

Desde la institución provincial señalan que con este gesto quieren “trasladar su cercanía y respaldo a la ciudadanía ceutí” y “poner de manifiesto que Ceuta forma parte de España” y que la “solidaridad entre territorios constituye una expresión de la unidad y de los vínculos que nos unen como país”.

La Diputación de Palencia se suma así a las diferentes iniciativas promovidas por instituciones de distintos ámbitos con motivo del Día de Ceuta.

Las Cortes de Castilla y León van a proyectar, el 2 de septiembre, la bandera de la Ciudad Autónoma sobre la fachada de su sede, entre las 21:00 y las 00:00 horas, como muestra de solidaridad y apoyo al pueblo ceutí.

También la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado concentraciones ante los ayuntamientos de toda España el 2 de septiembre, a las 20:00 horas, para trasladar la solidaridad del municipalismo español a los ciudadanos de Ceuta.

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) se ha sumado a esta convocatoria y ha llamado a los municipios andaluces a mostrar su apoyo a la Ciudad Autónoma y su deseo de que recupere cuanto antes la normalidad.

La iniciativa de la Diputación de Palencia quiere contribuir a “hacer visible un mensaje de unidad, convivencia y solidaridad, especialmente en una fecha señalada para los ceutíes, trasladando la provincia palentina el afecto y respaldo a una ciudad que forma parte de nuestro país y que afronta momentos especialmente difíciles”.