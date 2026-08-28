Detenido un hombre en Palencia por falsificar documentos para trabajar como enfermero

Los agentes de la Policía Nacional tras la detención del hombre en Palencia Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Palencia por su presunta relación con la presentación de documentación irregular durante un proceso de contratación para un puesto de enfermero en una entidad sanitaria de la capital palentina.

La investigación se inició después de que, durante un proceso de selección de personal sanitario, se detectaran posibles irregularidades en la documentación aportada por uno de los candidatos.

Los hechos se remontan al 2 de junio, cuando el ahora detenido participó en una entrevista personal para optar al puesto de trabajo y manifestó disponer de la titulación y experiencia profesional requeridas.

Posteriormente, el 8 de junio, el departamento de personal le solicitó diversa documentación destinada a acreditar su cualificación profesional.

Entre los documentos remitidos figuraban, presuntamente, un documento relacionado con la verificación de títulos universitarios y un certificado relativo a su colegiación profesional.

Ante las dudas surgidas sobre la documentación aportada, la entidad sanitaria realizó diversas comprobaciones.

La consulta del código de verificación incluido en uno de los documentos no permitió confirmar la titulación que se pretendía acreditar, al aparecer asociada a otras titulaciones académicas.

Asimismo, se realizaron consultas al correspondiente colegio profesional, desde donde se comunicó que la persona investigada no figuraba en sus registros en los términos reflejados en el certificado presentado.

A raíz de estas circunstancias, la entidad sanitaria solicitó al candidato que aportara la documentación original acreditativa de su titulación o el justificante correspondiente para poder continuar con el proceso de contratación. Posteriormente, no volvió a establecer contacto con el centro.

Tras la denuncia presentada el 16 de junio, agentes de la Policía Nacional iniciaron las correspondientes actuaciones de investigación, que incluyeron el análisis de la documentación aportada, así como diversas comprobaciones y consultas a los registros y organismos competentes, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

Como resultado de estas actuaciones, los investigadores apreciaron indicios de una posible utilización de documentación falsificada o irregular en el marco del proceso de contratación.

Por este motivo, se procedió a la detención del investigado el pasado 26 de agosto, como presunto responsable de tres delitos de falsedad documental. El detenido fue puesto a disposición judicial.