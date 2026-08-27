Proyecciones holográficas, realidad aumentada y réplicas en 3D: el futuro llega al barrio de las bodegas de Baltanás

El delegado territorial, José Antonio Rubio, junto a María José de la Fuente durante su visita a Baltanás. JCyL

Hay que remontarse a la época medieval para encontrar los orígenes del barrio de bodegas de Baltanás (Palencia). Un complejo entramado de cavidades y túneles sobre una colina que en la actualidad es el principal recurso turístico e histórico de esta localidad palentina.

Hoy, el futuro ya ha llegado hasta aquí. Y todo gracias al proyecto 'Bodegas que hablan: patrimonio vivo en realidad digital'. Una iniciativa que contempla réplicas en 3D, proyecciones holográficas y realidad aumentada que permiten avanzar en la interpretación inmersiva y la promoción turística de este barrio singular.

El delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, ha visitado junto a la alcaldesa de Baltanás, María José de la Fuente, este proyecto promovido por el Ayuntamiento y el Museo del Cerrato Castellano.

El proyecto cuenta con un presupuesto global de 102.707 euros, de los que 89.522 han sido subvencionados por el Ejecutivo autonómico dentro de la convocatoria de ayudas a entidades locales con menos de 20.000 habitantes para financiar proyectos de interés turístico regional y de mejora de la señalización de los recursos correspondiente a 2025.

La actuación combina la conservación y divulgación del patrimonio con herramientas digitales para ofrecer al visitante una experiencia más completa, interactiva e inmersiva.

Está articulada en tres fases, basadas en la digitalización tridimensional, la proyección holográfica y la realidad aumentada.

La primera fase contempla la ampliación del modelo 3D del barrio de bodegas, al que se incorporarán otras 50 bodegas al otro medio centenar de ellas ya digitalizadas.

Con ello, el modelo permitirá visualizar un centenar de bodegas y entender mejor su distribución y configuración interior.

Dicho trabajo da continuidad a iniciativas anteriores de investigación y digitalización del patrimonio de la localidad y ayudará a mejorar la experiencia de realidad virtual que ya ofrece el Centro de Interpretación Digital del barrio de bodegas.

En la segunda fase se encuentra la implantación de un sistema de proyección holográfica en el Museo del Cerrato.

Esta tecnología representa de forma espacial el barrio de bodegas, explicando de manera visual su complejidad, así como elementos característicos del conjunto como chimeneas, descargaderos y cotarros, o las distintas partes y funciones de una bodega.

El sistema podrá ser utilizado también de forma itinerante en ferias, congresos y exposiciones para promocionar este patrimonio fuera del municipio.

En última instancia, la tercera fase incorpora la realidad aumentada a las visitas y actividades en el propio barrio de bodegas.

Mediante teléfonos móviles o tabletas, los visitantes podrán visualizar sobre el entorno real los modelos digitales de las bodegas, elementos del conjunto y su distribución.

Con ello, se facilita la comprensión de un patrimonio subterráneo cuya configuración resulta difícil de apreciar y comprender mediante una visita convencional.

El desarrollo de estas fases permite avanzar hacia un modelo turístico que conjuga las experiencias físicas con los recursos digitales.