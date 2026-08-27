La Diputación de Palencia concede más de 66.600 € en ayudas a seis municipios para mantener sus centros infantiles

El Boletín Oficial de la Provincia de Palencia ha publicado este miércoles, 26 de agosto, la resolución de la convocatoria de ayudas a ayuntamientos titulares de centros infantiles en el medio rural palentino para el mantenimiento de los mismos en lo que a gasto se refiere.

El montante económico asciende a los 64.633,80 euros en una apuesta por el fomento de la natalidad y el apoyo a la conciliación en los pueblos de la provincia.

La institución provincial mantiene, desde el año 2013, esta convocatoria de ayudas dirigida a ayuntamientos de la provincia con una población inferior a 20.000 habitantes.

Que sean titulares de Centros Infantiles y no estén incluidos en el programa ‘Crecemos’ para aminorar el coste y los gastos corrientes ocasionados por el funcionamiento de dichos centros de primer ciclo y de titularidad municipal.

Las subvenciones otorgadas podrán financiar entre los gastos de funcionamiento también los gastos de personal, los gastos generales de funcionamiento y los gastos de alimentación de los alumnos.

Estas subvenciones de 2026 se otorgan a los seis ayuntamientos de la provincia que lo solicitaron y cumplían los requisitos: Aguilar de Campoo, Carrión de los Condes, Dueñas, Grijota, Venta de Baños, Villalobón. Las cantidades destinadas a cada municipio oscilan entre los 8.620 y los 12.740 euros.

La Diputación de Palencia tiene entre sus objetivos la dotación de prestaciones, servicios y recursos en la zona rural, apoyando la creación y mantenimiento de aquellos que permitan a las familias facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, asentar población,

También para mejorar la atención educativa de los niños de 0 a 3 años y crear empleo en los municipios de la provincia.

Por ello mantiene tanto las ayudas por natalidad como el apoyo a estos centros infantiles de primer ciclo de titularidad municipal de la provincia a través de la presente convocatoria. Dichos centros deben estar inscritos como tales en la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

Para determinar el importe de la cuantía final, y siempre con un mínimo de 7.000 euros por centro, se tienen en cuenta los siguientes criterios: porcentaje del gasto de funcionamiento del Centro Infantil sobre los gastos corrientes del presupuesto de cada ayuntamiento; porcentaje de plazas ocupadas sobre la capacidad total del centro.

Así como disponer de un calendario y horario amplio y flexible; de servicio de comedor, del nivel de ingresos familiares y el establecimiento de bonificaciones y/o exención de cuotas familiares a pagar en función de los mismos, circunstancias de la unidad familiar, admisión en el centro de niños que residan en otros municipios de la zona.

También son subvencionables los gastos de personal prestados en cada escuela infantil o guardería, gastos generales de funcionamiento y gastos de alimentación de los menores.