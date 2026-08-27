Desvalijan una guardería municipal de Palencia y les pillan dos días después robando otra vez en el mismo sitio

Dos hombres han sido detenidos en Palencia después de entrar a las instalaciones de una guardería municipal y robar cerca de 40 metros de tubería de cobre, estanterías, grifería de fregaderos y lavabos, puertas metálicas, electrodomésticos y hasta elementos de cocina.

Ambos presuntos autores están acusados de un delito de robo con fuerza en la calle Tejedores de la capital palentina. La Policía Nacional tuvo conocimiento de los hechos a las 09:47 horas del 21 de agosto, cuando responsables municipales avisaron del robo en la guardería.

Fue entonces cuando varias dotaciones policiales acudieron hasta el lugar, donde agentes del Cuerpo Nacional de Policía, junto con la Policía Científica, realizaron la pertinente inspección ocular.

Dicha inspección y las primeras gestiones de investigación permitieron que los agentes establecieran una primera relación entre varios fragmentos de cobre intervenidos por la Policía Local dos días antes y el material que había sido sustraído en la guardería.

Además del material robado, los ladrones ocasionaron a su vez numerosos daños en cuadros eléctricos, puertas, paredes, techos y otras infraestructuras del inmueble.

La investigación llevó a los agentes hasta un establecimiento de compraventa de chatarra de la calle Pisuerga en Palencia, donde pudieron comprobar que parte de los objetos sustraídos habían sido entregados los días 19 y 20 de agosto.

La documentación de las operaciones de compraventa revisada por los investigadores ayudó a localizar varias transacciones que se correspondían con material procedente de la guardería, por lo que intervinieron los efectos y recabaron los albaranes correspondientes.

Finalmente, ambos implicados fueron localizados el propio día 21, a las 14:00 horas, en el interior de la guardería municipal de la calle Tejedores, donde fueron sorprendidos in fraganti.

Tras ser detenidos, los presuntos ladrones, junto a las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.