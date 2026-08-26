La Diputación de Palencia apoya a 542 jóvenes con ayudas de transporte y residencia: 100.000 euros en 2026

Un grupo de universitarios llegando a la Escuela Universitaria de Enfermería de Palencia Diputación de Palencia

La Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud de la Diputación ha informado favorablemente la convocatoria de ayudas para transporte y residencia a jóvenes estudiantes de la provincia de Palencia para el curso 2025-2026, que nuevamente cuenta con una dotación de 100.000 euros y que en las tres convocatorias anteriores ha beneficiado a 542 jóvenes.

La Institución provincial mantiene así una línea de apoyo que tiene como finalidad facilitar la formación de los jóvenes del medio rural, reducir el esfuerzo económico que supone para sus familias el desplazamiento diario o la estancia fuera del municipio de residencia y favorecer su permanencia y arraigo en los pueblos palentinos.

La propia convocatoria vincula expresamente estas ayudas con el objetivo de favorecer la formación, el desarrollo personal y profesional de los jóvenes y su permanencia en el medio rural.

La convocatoria contempla 100.000 euros, de los que 62.500 euros se reservan para estudiantes universitarios y 37.500 euros para estudiantes de Bachillerato, Ciclos Formativos de Formación Profesional de grado Básico, Medio o Superior.

También para quienes cursen estudios oficiales de idiomas en la Escuela Oficial de Idiomas de Palencia o estudios de Música en el Conservatorio Profesional de Música de Palencia.

542 jóvenes beneficiarios

La apuesta de la Diputación por facilitar el acceso a la formación de los jóvenes del medio rural tiene continuidad en el tiempo.

En las convocatorias de 2023, 2024 y 2025 fueron 542 los jóvenes beneficiarios de estas ayudas: 186 en 2023, 185 en 2024 y 171 en 2025.

En las dos últimas convocatorias se distribuyeron 189.515 euros, después de que en 2024 se concedieran 89.515 euros a 185 jóvenes y en 2025 se agotara íntegramente la dotación de 100.000 euros, con 171 beneficiarios.

Estas cifras ponen de manifiesto el alcance de una línea de ayudas que la Diputación considera especialmente vinculada a las políticas de igualdad de oportunidades entre los jóvenes que viven en el medio rural y quienes residen en núcleos urbanos.

Ello contribuyendo a que la elección de los estudios no esté condicionada por las dificultades derivadas del desplazamiento o de la necesidad de residir temporalmente fuera del domicilio familiar.

Hasta 1.200 euros para residencia

Las ayudas están dirigidas a jóvenes que durante el curso 2025-2026 hayan estado empadronados en municipios de la provincia de Palencia con menos de 20.000 habitantes y hayan cursado estudios presenciales en centros educativos de Palencia y su provincia.

La convocatoria permite solicitar una única ayuda, bien para transporte o bien para residencia.

Para los estudios universitarios, Bachillerato y Formación Profesional, las ayudas de transporte se establecen en función de la distancia entre el municipio de empadronamiento y el centro educativo.

En concreto, 400 euros hasta 25 kilómetros; 500 euros entre más de 25 y 50 kilómetros; 600 euros entre más de 50 y 80 kilómetros, y 700 euros para distancias superiores a 80 kilómetros.

En el caso de los estudiantes de la Escuela Oficial de Idiomas y del Conservatorio Profesional de Música, la ayuda se calcula a razón de 5 euros por kilómetro, con un mínimo de 200 y un máximo de 400 euros.

Por su parte, quienes opten por la ayuda de residencia podrán recibir hasta un máximo de 1.200 euros, siempre sin superar el gasto efectivamente realizado.

Formación y arraigo en el medio rural

La convocatoria se integra en las políticas de la Diputación dirigidas a favorecer el arraigo y la permanencia de los jóvenes en los municipios de la provincia, al tiempo que facilita el acceso a estudios universitarios y a otras enseñanzas postobligatorias.

En este sentido, la Institución provincial destaca que apoyar la formación de los jóvenes supone también invertir en el futuro de los municipios rurales, favoreciendo que quienes viven en los pueblos puedan desarrollar su trayectoria académica y profesional sin que la distancia a los centros educativos constituya una barrera económica añadida.

La concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, atendiendo a criterios objetivos relacionados con el rendimiento académico y la situación económica y familiar de los solicitantes.

Entre otros aspectos, se valora la renta per cápita de la unidad familiar y determinadas circunstancias familiares.