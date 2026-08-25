Herida una mujer por un disparo de su pareja en un supuesto accidente de caza en el Cerrato: está en investigación

La Guardia Civil investiga un suceso ocurrido en la mañana de este martes, 25 de agosto, en la localidad palentina de Hérmedes de Cerrato, donde una mujer de 56 años ha resultado herida por un disparo efectuado por su pareja mientras ambos se encontraban cazando, como ha informado la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

En el momento en el que se personaron los indicativos de Guardia Civil, la víctima se encontraba grave pero consciente, indican las mismas fuentes.

Según las primeras investigaciones desarrolladas por el Instituto Armado, se descartaría que los hechos estén relacionados con un episodio de violencia de género y la principal hipótesis que se baraja apunta a que pudiera tratarse de un accidente de caza.

No obstante, continúan practicándose las diligencias oportunas para esclarecer con exactitud las circunstancias de lo ocurrido.

Los hechos se producían a las 10:28 horas cuando el 112 recibía una llamada que alertaba de un accidente de caza en Hérmedes de Cerrato.

El alertante indicaba que una mujer había recibido un disparo y que se encontraba consciente. Además, informaba de su ubicación en un lugar accesible, en el término municipal de Hérmedes de Cerrato, próximo al km 5 de la carretera P-114.

La sala de operaciones del 1-1-2 daba aviso del incidente a la Guardia Civil (Cos) de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaba un helicóptero medicalizado (HEMS) y una ambulancia soporte vital básico (SVB).

La herida, una mujer de 56 años, ha sido trasladada en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.