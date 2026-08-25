La Diputación de Palencia renueva la imagen de la plaza de toros Campos Góticos con una montera contemporánea

Acto de presentación de la nueva identidad visual de la plaza de toros de Palencia, con motivo de la celebración de su 50 aniversario, en la imagen la presidenta de la Diputación observa el logo de la plaza Brágimo ICAL

La Diputación de Palencia presentó este martes la nueva identidad corporativa de la plaza de toros Campos Góticos de la capital palentina.

Se trata de una imagen que combina tradición y contemporaneidad a través de un símbolo inspirado en la montera clásica y que servirá como punto de partida de los actos por el 50 aniversario del coso, inaugurado el 2 de septiembre de 1976.

La presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, destacó que "nuestra plaza de toros es la plaza de todos", como espacio de encuentro ciudadano, cultural y artístico.

La nueva imagen, basada en formas esféricas vinculadas al imaginario taurino y en una paleta de tonos tabaco, ocre y oro, se acompañará de lemas como ‘Plaza de toros, plaza de todos’ o ‘50 años por montera’.

La renovación coincide con las actuaciones de modernización realizadas en el inmueble, mientras que la Feria Taurina de San Antolín reunirá entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre a figuras como Morante de la Puebla, Talavante, Tomás Rufo, José María Manzanares, Roca Rey y Marco Pérez, entre otros.