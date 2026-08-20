El municipio de Palencia que estrena carril bici para conectar el pueblo con el embalse: ha valido un millón de euros

Carril bici al embalse de Aguilar de Campoo tras invertir un millón de euros Cedida

Aguilar de Campoo ya está un poco más cerca de su embalse.

La localidad palentina ha estrenado el nuevo carril bici que conecta el casco urbano con la playa del embalse.

Una actuación que ha supuesto una inversión de 1,039 millones de euros y que busca mejorar la seguridad y la movilidad hacia una de las principales zonas de ocio y turismo del municipio.

La vicepresidenta primera de la Diputación de Palencia, María José de la Fuente, y el diputado de zona y de Acción Territorial, Urbano Alonso, acompañaron a la alcaldesa de Aguilar, María José Ortega, durante la apertura de esta nueva infraestructura, incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Montaña Palentina.

El proyecto se ha ejecutado aprovechando el trazado de la carretera provincial PP-2123.

La actuación ha permitido ampliar la plataforma existente para incorporar un carril bici de tres metros de anchura y un itinerario peatonal de dos metros, de manera que ciclistas y peatones puedan desplazarse con mayor seguridad.

El nuevo recorrido facilita así el acceso a la playa del embalse, donde se concentran varios establecimientos hosteleros y el camping municipal, especialmente frecuentados durante los meses de verano.

"Incrementará la seguridad de los usuarios que se desplazan hacia el embalse o vuelven de él", destacó María José de la Fuente durante la inauguración.

La vicepresidenta señaló además que se trataba de una actuación "muy solicitada por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo" y que ambas instituciones compartían la necesidad de contar con un recorrido que «garantice la convivencia segura entre peatones y ciclistas».

Las obras fueron adjudicadas a Hormigones Sierra por un presupuesto de 1.039.000 euros. La dirección de obra contó con la asistencia técnica de Zenit Ingeniería y Consultoría, con un coste de 17.532,90 euros.

Otro itinerario hacia Villaescusa de las Torres

La apuesta por la movilidad ciclista en Aguilar de Campoo se ha completado con otra actuación que conecta el casco urbano con Villaescusa de las Torres, en el municipio de Pomar de Valdivia.

En este caso, la intervención ha supuesto una inversión final de 242.436,32 euros y ha permitido adecuar y señalizar un itinerario ciclista y peatonal entre el Centro de Visitantes del Geoparque de Las Loras, en Aguilar, y el Centro de Visitantes de Villaescusa de las Torres.

El recorrido continúa hasta el entorno de Recuevas, en un espacio de especial valor natural situado en el Parque Natural Montaña Palentina, el Monumento Natural de Las Tuerces y el Paisaje Protegido Laberinto de Las Tuerces.

Ambas actuaciones se integran en el Plan de Sostenibilidad Turística Montaña Palentina, impulsado por la Diputación de Palencia para avanzar hacia un modelo turístico más sostenible y mejorar la competitividad del destino.

El plan cuenta con una subvención directa de 4,3 millones de euros concedida por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León en el marco de los fondos europeos NextGenerationEU.

Las nuevas infraestructuras forman parte de las actuaciones destinadas a favorecer una movilidad más sostenible en la Montaña Palentina, con especial atención a los desplazamientos en bicicleta y a la conexión entre recursos turísticos y núcleos de población.