Más de 15.000 personas disfrutan del gran éxito de ARCA en Aguilar de Campoo: “Las calles se han llenado”

Una de las citas que se han podido disfrutar en ARCA, en Aguilar de Campoo. Fotografía: ARCA.

Aguilar de Campoo ha recibido, desde el 12 al 16 de agosto a las compañías que han hecho realidad el 32 encuentro internacional de Artes de Calle (Arca) que ha convertido las calles de la localidad en escenarios al aire libre para disfrute, tanto de vecinos como de visitantes.

Durante estos días, las calles de Aguilar se han convertido en el epicentro de las artes con un certamen que es el más longevo de estas características en Castilla y León.

Aguilar suma un total de 32 años celebrando este festival bajo el lema de que la cultura no es un lujo del centro, sino un derecho que llega hasta el último rincón de la comarca.

El grueso de la programación arrancó el miércoles, 12 de agosto, con varias citas que llenaron las calles de la localidad palentina.

El viernes, 14 de agosto, la programación propuso hasta un total de siete espectáculos y el sábado destacaron tres estrenos en Castilla y León.

El domingo, 16 de agosto, se desarrollaron diferentes propuestas como la emisión de la película documental ‘A través de El Espejo Negro’, en la biblioteca, a las 18:00 horas, que se estrenó en Castilla y León.

También tuvo lugar la segunda jornada de ‘Las mujeres en el Circo’ y el espectáculo ‘Shibumi’ de Aracaladanza en el parque infantil.

“Muy satisfechos”

“Ha sido una edición muy emotiva. Es la última de Arca dirigida por mí tras 32 años y estamos muy satisfechos. Las calles se han llenado. Es un encuentro acogedor que se caracteriza por desarrollarse en Aguilar de Campoo con la fusión de visitantes y vecinos de la localidad”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Jorge Sanz, director de Arca.

Nuestro entrevistado dejará la dirección de dicho evento, pero asegura la “continuidad” del mismo tras 32 años en los que Aguilar ha disfrutado de la cultura y seguirá haciéndolo.

“Han pasado más de 15.000 personas por Arca con propuestas de todos los estilos en lugares emblemáticos del municipio. Cada año intentamos mejorar la calidad con nuevas propuestas”, añade Jorge Sanz.

“Me voy contento, satisfecho, y con la recompensa del trabajo bien hecho”, ha afirmado nuestro entrevistado.

Todo después de un nuevo éxito de Arca en Aguilar de Campoo, una localidad, la palentina, que apuesta, cada año por ofrecer una amplia propuesta cultural tanto a los vecinos como a los visitantes que se acercan hasta el lugar.