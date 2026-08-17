Buscan a una mujer de 50 años desaparecida desde el sábado en Palencia: piden colaboración ciudadana

Imagen de Sonia, la mujer de 50 años desaparecida en Palencia. Fotografía: SOS Desaparecidos.

La Asociación SOS Desaparecidos ha informado, a través de sus redes sociales, de la desaparición de una mujer de 50 años que responde al nombre de Sonia en Palencia.

Su rastro, como informa la propia asociación, se perdió el pasado sábado, 15 de agosto, y la mujer mide 1,66 metros, tiene pelo rubio con mechas y ojos verdes/avellana.

Desde SOS Desaparecidos han facilitado el teléfono 868 286 726 para que cualquier persona que sepa algo sobre dicha desaparición pueda transmitir dicha información con el fin de encontrar a la mujer, apelando a la colaboración ciudadana.

También el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es con el fin de dar con el paradero de la desaparecida.