Buscan a una mujer de 50 años desaparecida desde el sábado en Palencia: piden colaboración ciudadana
Mide 1,66 metros y desde SOS Desaparecidos han informado que se perdió su rastro el pasado 15 de agosto.
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La Asociación SOS Desaparecidos ha informado, a través de sus redes sociales, de la desaparición de una mujer de 50 años que responde al nombre de Sonia en Palencia.
Su rastro, como informa la propia asociación, se perdió el pasado sábado, 15 de agosto, y la mujer mide 1,66 metros, tiene pelo rubio con mechas y ojos verdes/avellana.
Desde SOS Desaparecidos han facilitado el teléfono 868 286 726 para que cualquier persona que sepa algo sobre dicha desaparición pueda transmitir dicha información con el fin de encontrar a la mujer, apelando a la colaboración ciudadana.
🆘 DESAPARECIDA#Desaparecido #Missing #España #Palencia— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) August 16, 2026
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También el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es con el fin de dar con el paradero de la desaparecida.