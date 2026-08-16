Rescatan el cadáver de una mujer de 50 años en el río Carrión en Palencia

El cadáver de una mujer de 50 años ha sido rescatado esta tarde en el río Carrión junto al embarcadero en Palencia capital.

El 112 recibió un aviso a las 17:08 horas que informaba sobre la presencia de un cuerpo en el agua.

Así, se da aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil que coordina la operación.

Además, se traslada el aviso a Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía (CNP), a bomberos de Palencia y se informa a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envía una unidad medicalizada de emergencias (UME).

Posteriormente, los bomberos de Palencia extraen el cuerpo de la mujer y confirman en el lugar su fallecimiento.