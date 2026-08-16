Cinco heridos y tres hospitalizados tras un accidente con tres coches implicados en la A-62 a la altura de Dueñas

Imágenes del turismo tras el siniestro en la A-62. Brágimo. ICAL.

Un grave accidente de tráfico con tres turismos implicados se ha saldado con cinco personas heridas, una mujer de unos 60 años, dos varones también de unos 60 años, una mujer de 50 y un joven de unos 20 a la altura del término municipal de Dueñas (Palencia).

La colisión múltiple tuvo lugar a última hora de la tarde de este sábado, 15 de agosto, en el kilómetro 90 de la autovía A-62 en sentido descendente.

El Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió la voz de alarma a las 20:27 horas.

Varios informantes alertaron del choque en cadena entre tres vehículos, advirtiendo además de que al menos dos personas permanecían atrapadas en el interior de los turismos y necesitaban asistencia sanitaria urgente.

Imágenes del siniestro. Brágimo. ICAL.

Hasta el punto del siniestro se desplazaron de inmediato patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, efectivos de la Policía Local de Dueñas y dotaciones de Bomberos de la Diputación de Palencia para labores de excarcelación y aseguramiento de la vía. Asimismo, Emergencias Sanitarias (Sacyl) movilizó recursos médicos para la atención sobre el terreno.

Tras ser evaluadas por el personal sanitario, tres de las víctimas tuvieron que ser evacuadas a centros hospitalarios.

En concreto, la mujer de 60 años fue derivada al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, mientras que los dos varones, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario de Palencia.

Por su parte, los otros dos heridos rechazaron ser trasladados tras ser atendidos en el lugar.