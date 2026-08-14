Venta de Baños contará con un parque comarcal de bomberos tras una inversión provincial de 3,2 millones

Presentación del Parque de Bomberos de Venta de Baños. Diputación de Palencia.

La Diputación de Palencia ha sacado a licitación las obras de construcción del nuevo parque comarcal de bomberos de Venta de Baños, un proyecto que cuenta con un presupuesto base de 3,2 millones de euros (IVA incluido) y cuyo plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 24 de agosto.

Una vez adjudicada la obra, la empresa seleccionada dispondrá de un plazo de ejecución de 18 meses.

La nueva instalación se levantará sobre una parcela propiedad de la institución de 6.225 metros cuadrados situada en la calle Tren Shangay del polígono industrial de Venta de Baños.

Su ubicación estratégica en el mapa vial facilitará una sustancial mejora en los tiempos de respuesta ante emergencias en todo el sur de la provincia, dando cobertura a un área que abarca 91 municipios y una población aproximada de 35.000 habitantes, además de polígonos clave como los de Villamuriel de Cerrato, Venta de Baños, Paredes de Nava, Dueñas y Magaz.

El edificio principal sumará 1.315 metros cuadrados construidos en dos plantas y dispondrá de una torre de maniobras independiente para el adiestramiento y formación del personal.

La base estará dotada con vehículos autobomba, transportes adaptados al terreno y equipos de rescate para accidentes de tráfico.

Diseñado como un parque comarcal de Tipo 2 bajo el paraguas del Plan Sectorial de Castilla y León, la instalación operará las 24 horas del día con una salida máxima garantizada de cinco minutos y una dotación mínima de tres bomberos por turno.

De esta forma, la Diputación palentina culmina el mapa de respuesta ante emergencias de la provincia, sumando la infraestructura de Venta de Baños a las ya ejecutadas en Aguilar de Campoo y Saldaña para equilibrar la cobertura en las zonas norte, centro y sur del territorio provincial.