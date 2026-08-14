El pueblo donde el pan pesa hasta 25 kilos y atrae a televisiones nacionales: “La gente no daba crédito”

Los ganadores con sus panes de 25 kilos. Cedida

Un pan nuestro de cada día…pero en este caso de 25 kilos. Buenavista de Valdavia, un pequeño pueblo en Palencia, se ha convertido en uno de los lugares más curiosos de España.

La localidad palentina vivió una jornada marcada por la expectación, las fotografías y, sobre todo, por unas piezas de panadería artesanal que difícilmente pasan desapercibidas.

¿Qué ha ocurrido? Pues que la sede social de la Asociación de Vecinos abrió sus puertas para acoger un singular concurso-exposición que terminó congregando a cientos de vecinos, visitantes y curiosos.

Había enormes panes de pueblo que obligaban a mirar dos veces. Entre ellos destacaba una espectacular pieza de 25 kilos, acompañada por otros ejemplares de entre 7 y 10 kilos.

El tamaño de las hogazas convirtió la exposición en un improvisado escenario para las fotografías.

Muchos de los asistentes aprovecharon la ocasión para posar junto a los panes, contemplarlos de cerca y, cómo no, probar una porción de estas particulares obras de artesanía panadera.

La imagen resultaba cuanto menos llamativa: enormes piezas de pan tradicional convertidas en protagonistas de una tarde festiva en un pequeño municipio palentino.

Algunos de los panes que han participado. Cedida

Y la curiosidad no quedó limitada a los vecinos.

La singular iniciativa despertó también el interés de varios programas de televisión de ámbito nacional, cuyos equipos se desplazaron hasta Buenavista de Valdavia para grabar imágenes.

Panaderías de toda la provincia

El concurso-exposición reunió a panaderías procedentes de distintos puntos de la provincia de Palencia, que acudieron con elaboraciones destinadas a reivindicar la calidad y la variedad de la tradición panadera.

La competición permitió además poner en valor un oficio estrechamente ligado al medio rural y a la gastronomía tradicional castellana.

Pero si hubo una medida que se llevó todas las miradas, esa fue la de 25 kilos.

La iniciativa partió de la presidenta de la Asociación de Vecinos de Buenavista de Valdavia y contó desde el primer momento con el respaldo de vecinos y socios de la entidad.

Lo que comenzó como un homenaje al pan tradicional acabó superando las expectativas y llenando de visitantes la localidad.