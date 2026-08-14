Detenido en Palencia el hombre fugado hace un año tras prender fuego a un coche con su exmujer dentro en Cuéllar

La Guardia Civil de Segovia, en el marco de una compleja operación desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial, ha detenido en la madrugada de hoy en Paredes de Nava (Palencia) al presunto autor de la tentativa de asesinato a su expareja ocurrido en Cuéllar en septiembre de 2025.

Al detenido se le imputan los delitos de asesinato en grado de tentativa, lesiones, maltrato habitual en el ámbito de la violencia sobre la mujer, daños, incendio y contra la seguridad vial.

Tiene además numerosos antecedentes policiales, en su mayoría relacionados con delitos contra el patrimonio, considerado también como de comportamiento violento.

Los hechos tuvieron lugar el 4 de septiembre de 2025 y el investigado esperó oculto a que su expareja finalizara su jornada laboral y, en el momento en que se introducía en su vehículo para regresar a casa, la roció con líquido inflamable y le prendió fuego.

A consecuencia del ataque, la mujer sufrió quemaduras de extrema gravedad por las que ha requerido múltiples intervenciones.

Según informa la Guardia Civil, el autor logró sustraerse a la acción de la justicia mediante una fuga rigurosamente planificada y sustentada por el apoyo y cobertura logística de su entorno familiar cercano.

Las pesquisas policiales permitieron rastrear su paso por diversas provincias, con un primer avistamiento en Vizcaya, mientras cambiaba constantemente de vehículo y limitaba el uso de las comunicaciones para dificultar la labor de los investigadores.

La fase final del operativo se desencadenó tras ubicar al fugitivo en una finca rural de Paredes de Nava donde residían varios de sus allegados.

Ante su peligrosidad y la posibilidad de que estuviera armado, se organizó un asalto táctico coordinado en el que participaron más de 70 guardias civiles pertenecientes a unidades especializadas como el Grupo Rural de Seguridad de León y las USECIC de Segovia y Palencia.

La intervención nocturna apoyada por aeronaves no tripuladas dotadas de sensores térmicos permitió monitorizar las viviendas en penumbra y neutralizar cualquier opción de huida, culminando con el arresto del prófugo sin que se registraran incidentes.

Una vez finalizadas las diligencias correspondientes, el detenido será puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Cuéllar.