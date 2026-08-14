Cierre total al tráfico en una transitada carretera nacional en la provincia de Palencia por riesgo de hundimiento

Imagen del corte en la N-611 en Aguilar de Campoo. Subdelegación del Gobierno en Palencia

Acaba de arrancar la operación salida del 15 de agosto y son miles de personas las que comenzarán a desplazarse por toda España. Por eso, es importante conocer las afectaciones al tráfico que habrá en los próximos días.

En este sentido, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado el corte total preventivo de la N-611, entre los kilómetros 104,6 y 106,3, por riesgo de hundimiento de la obra de drenaje transversal del Arroyo de Cazarón bajo la carretera.

Este cierre afecta directamente al enlace 100 de la A-67 y el acceso a Aguilar de Campoo (Palencia) por esta carretera.

Mientras se asegura la zona, se ha establecido un desvío alternativo para poder acceder hasta Aguilar, que consiste en ir por la N-627 y a través del enlace 103 de la A-67.

El corte de la carretera obedece a una medida preventiva en este tramo después de detectarse en la inspección de la estructura la posibilidad de hundimiento de algunas piezas que conforman el dintel del pórtico de la obra de fábrica.

En cualquier caso, el acceso a las fincas particulares estará permitido desde la correspondiente entrada desde el sur o el norte, quedando el paso cortado sobre la estructura.

La prohibición de circulación a los vehículos ligeros, entre ellos turismos y motocicletas, permanecerá vigente hasta que puedan instalarse apeos provisionales.

Los vehículos pesados, por su parte, tendrán prohibido el paso hasta la sustitución completa de la estructura.

El Ministerio ha recordado a los usuarios que extremen las precauciones y sigan los consejos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Policía Local en las inmediaciones de las obras. La continuidad de los itinerarios peatonales, por su parte, no se verá afectada.